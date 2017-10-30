نائب رئيس الاتحاد العالمي للتايكوندو زار السعودية | فيفاء أون لاين
الاثنين, 10 صفر 1439 هجريا, الموافق 30 أكتوبر 2017 ميلاديا

العالمي الكردي يعلن  اعتزاله التحكيم

نائب رئيس الاتحاد العالمي للتايكوندو زار السعودية

نائب رئيس الاتحاد العالمي للتايكوندو زار السعودية
علي القرني ـ الرياض

أعلن الحكم العالمي الأولمبي أبوبكر كردي اعتزاله التحكيم  داخلياً وخارجياً بعد مشوار  تجاوز 27 عاماً ويعد الكردي  الأميز على الصعيد القاري  حيث خطف جائزة أفضل حكم بالعالم عام 2011م في بطولة العالم  بكوريا  ونال جائزة الشيخ محمد بن زايد للأبداع الرياضي كأفضل حكم عربي عام 2011م و حصل على  درجة الحزام الأسود الدان الثامن من الكيكوون .وهو الحزام الذي يتفرد فيه عن بقية الحكام  على الصعيد الخليجي . وسيقيم الاتحاد حفل اعتزل للكردي على هامش البطولات المحلية. واسار الكردي إلى ان وقفة المسئولين بقطاع الرياضة خلف ماتحقق  له من إنجازات .

من جانباً أخر قام نائب رئيس الاتحاد العالمي للتايكوندو رئيس الاتحاد الأفريقي اللواء أحمد الفولي بزيارة رسمية للاتحاد السعودي للتايكوندو وكان في استقباله رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للتايكوندو العميد الركن شداد طالع العمري ونائب رئيس الاتحاد أبوبكر عبداللطيف كردي والمدير التنفيذي مشعل المطيري .وقد تم تباحث أهم الموضوعات التي تتعلق باللعبة وآخر المستجدات .

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