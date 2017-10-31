القتل قصاصاً بحق جان قتل مواطناً بعدة طلقات

نفذت وزارة الداخلية اليوم الثلاثاء حكم القتل قصاصاً في محافظة بيشة بحق ناصر بن محمد بن سعيد الشهراني – سعودي الجنسية -لإقدامه على قتل / فضاء بن مناحي بن فضاء السبيعي – سعودي الجنسية – وذلك بإطلاق النار عليه من سلاح مسدس عدة طلقات مما أدى لوفاته، بسبب خلاف بينهما.

وبحسب بيان وزارة الداخلية فقد تمكنت سلطات الأمن من القبض على الجاني المذكور وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته وبإحالته إلى المحكمة العامة صدر بحقه صك يقضي بثبوت ما نسب إليه والحكم عليه بالقتل قصاصاً، وتأجيل تنفيذه حتى بلوغ القصار من الورثة وتكليفهم واتفاقهم مع بقية الورثة على المطالبة بالقصاص من الجاني، وأُيد الحكم من مرجعه ،ثم ألحق بصك الحكم ثبوت بلوغ ورشد القصار من الورثة ومطالبتهم مع بقية الورثة باستيفاء القصاص من الجاني، وأيد ذلك من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً وأيد من مرجعه بحق الجاني المذكور، وتم تنفيذ حكم القتل قصاصاً بالجاني اليوم في محافظة بيشة بمنطقة عسير.