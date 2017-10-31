الشركة السعودية للصناعات العسكرية تعلن تشكيل مجلس إدارتها

أعلنت الشركة السعودية للصناعات العسكرية عن تشكيل مجلس إدارة الشركة، برئاسة أحمد الخطيب. ومن المنتظر أن يلعب المجلس دوراً فعالاً في الإشراف على نموّ الشركة وتطوّرها.

وتعليقاً على الإعلان، صرّح أحمد الخطيب: “إنه لشرف كبير أن يتمّ تكليفي بقيادة هذا الكيان الوطني الجديد الذي سيكون له دور رئيسي في جهود تنويع الاقتصاد الوطني بحسب رؤية 2030. ويؤكد تنوع الخبرات والتمثيل الحكومي في مجلس الإدارة التزام الشركة بأن تكون المحفّز الرئيسي لتوطين 50% من الإنفاق العسكري للمملكة بحلول العام 2030، الأمر الذي من شأنه إيجاد المزيد من الوظائف النوعية للسعوديين. وسيبذل مجلس إدارة الشركة أقصى جهد ممكن لضمان نجاح الشركة وتميّزها وتحقيق رؤيتها وأهدافها”.

ويتكون مجلس إدارة الشركة السعودية للصناعات العسكرية من صاحب السمو الأمير/ فيصل بن فرحان آل سعود، م. خالد الفالح، د. غسان السليمان، د. غسان الشبل، وعبدالعزيز السويلم، و 3 خبراء دوليين في قطاع الصناعات العسكرية سينضمون لمجلس الإدارة في فترة لاحقة.

ووقّعت الشركة السعودية للصناعات العسكرية خلال الفترة الماضية مذكّرات تفاهم مع عددٍ من كبرى الشركات العالمية في قطاع الصناعات العسكرية؛ هي بوينج، ولوكهيد مارتن، وريثيون، وجنرال داينامكس، وروزوبورون اكسبورت، لدعم عمليات التطوير القائمة والمستمرة في الشركة عبر مجالات عملها الرئيسية الأربعة، وهي: الأنظمة الجوية، والأنظمة الأرضية، والأسلحة والذخائر والصواريخ، والإلكترونيات الدفاعية.

كما أعلنت الشركة السعودية للصناعات العسكرية اليوم عن تعيين د. أندرياس شوير كرئيس تنفيذي للشركة، حيث يتمتع بخبرة كبيرة في قطاع الصناعات العسكرية، ورؤية واسعة وعميقة في مجال إنشاء وإدارة شركات الصناعات العسكرية العالمية.

وتعليقاً على تكليفه، صرّح د. أندرياس شوير: “أشعر بالفخر والسعادة لانضمامي إلى فريق الشركة السعودية للصناعات العسكرية في هذه المرحلة المهمة من تطوّر الشركة ونموها، خاصة بالنظر إلى الدور الذي ستلعبه الشركة في تحفيز نمو قطاع الصناعات العسكرية في المملكة وتقديم منتجات وخدمات عسكرية عالية الجودة ذات قدرة على المنافسة عالمياً. وتعمل الشركة السعودية للصناعات العسكرية وفق استراتيجية واضحة وتضع نصب عينيها أهدافاً محددة بدقة، أحدها هو السعي لتصبح من أكبر 25 شركة للصناعات العسكرية على مستوى العالم بحلول العام 2030. وأتطلع قدماً للعمل مع مجلس الإدارة لتحقيق هذه الأهداف”.

وسيتولّى أندرياس شوير مسؤولية إدارة عمليات الشركة بالتركيز على تحقيق الأهداف المرحلية للشركة كما ترد في استراتيجية أعمال الشركة التي يقرّها ويعتمدها مجلس الإدارة. وتضمّ قائمة الأولويات الحالية للرئيس التنفيذي انتقاء وتعيين أعضاء فريق الإدارة التنفيذية العليا من بين مجموعة من الكفاءات المتخصصة وأصحاب الخبرة للعمل سوياً على تفصيل مذكرات التفاهم الموقعة والانتقال إلى مرحلة الشراكة الكاملة، والبحث عن شراكات جديدة.

وشغل أندرياس شوير قبل انضمامه إلى الشركة السعودية للصناعات العسكرية منصب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة راينميتال إنترناشونال قي مجموعة راينميتال والرئيس التنفيذي لقسم الأنظمة القتالية لها، والتي يبلغ عدد موظفيها 6000 موظف وتصل عائداتها إلى 1.5 مليار دولار أمريكي. وقبل انضمامه إلى شركة راينميتال، تدرّج في عدد من المناصب التنفيذية لدى مجموعة ايرباص . ويتوقع أن يباشر الدكتور/ أندرياس شوير عمله كرئيس تنفيذي للشركة السعودية للصناعات العسكرية في نهاية العام الجاري.

يذكر أنه قد تم إختيار أعضاء مجلس إدارة الشركة السعودية للصناعات العسكرية بناءً على الكفاءات والخبرات السابقة، كتأسيس وإدارة الشركات والكيانات الحكومية، والنجاحات التي حققها الأعضاء في مسؤولياتهم السابقة.