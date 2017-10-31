ضبط المتورطين في الاعتداء على شاب ووالدته

أوضح الناطق الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، بأنه وبالإشارة إلى ما سبق التصريح به عن قضية قيام أربعة أشخاص بالاعتداء على شاب ووالدته عند مدخل أحد المراكز التجارية بمحافظة جدة بتاريخ 1439/2/8هـ وضبط أحدهم ( قائد المركبة) بينما تمكن مرافقيه من الهرب من الموقع.

وأكد أن المتابعة الأمنية من قبل شرطة محافظة جدة أسفرت عن ضبط بقية المتهمين بالتورط في عملية الاعتداء، حيث اتضح أنهم ثلاثة مواطنين في العقد الثاني من العمر، تم سماع أقوالهم، وأكد أنهم أعترفوا بالاشتراك في عملية الاعتداء على المجنى عليه، وذلك بسبب أحقية السير بالطريق بالسيارة، وتم إيقافهم لاستكمال إجراءات الاستدلال الأولية تمهيداً لإحالتهم للنيابة العامة بحكم الاختصاص.