وفاة طفل اختناقاً بعد نسيانه في حافلة مدرسية بصبيا

لفظ طفل أنفاسه الأخيرة داخل حافلة مدرسية بقرية الظبية التابعة لمحافظة صبيا بمنطقة جازان اليوم الثلاثاء، وذلك بعد نسيانه داخل الحافلة لعدة ساعات.

وذكرت مصادر أنه تم نقل الطفل للمستشفى ولكن كان قد فارق الحياة، فيما باشرت الجهات المختصة الحادثة.

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استقبلت طوارئ مستشفى صبيا العام، ظهر اليوم، حالة طفل توفي إثر نسيانه في “ميكروباص” أثناء ذهابه ليومه الدراسي.

وقالت مصادر طبية وفقاً لسبق أن الطفل وصل إلى المستشفى متوفى في الساعة 12:00 ظهر اليوم.

وأشارت المعلومات الأولية إلى أن وفاته كانت بسبب اختناقه إثر مكوثه خمس ساعات تقريبًا داخل المركبة.

وقد باشرت النيابة العامة بصبيا حادثة وفاة الطفل، بينما أكد الناطق الإعلامي باسم تعليم صبيا علي بن إبراهيم خواجي لـ”سبق” أن الطفل المتوفى لا يدرس ضمن روضات الأطفال التابعة لإدارة التعليم بصبيا.

وقال: الطفل المتوفى أحد طلاب حلقة دوحة القرآن للأطفال بالظبية ، والتي تتبع الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بمحافظة صبيا.