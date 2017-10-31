“مجلس الوزراء” يشكل لجنة لمراجعة نتائج برنامج رسوم الأراضي

وافق مجلس الوزراء على نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله، وذلك بعد الاطلاع على المعاملة المرفوعة من وزارة الداخلية، وبعد النظر في قراري مجلس الشورى بهذا الخصوص.

جاء ذلك خلال الجلسة التي عُقدت بعد ظهر اليوم الثلاثاء برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز في قصر اليمامة بالرياض.

كما قرر المجلس تشكيل لجنة برئاسة وزير المالية وعضوية وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور عصام بن سعيد، ووزيري الإسكان والتجارة والاستثمار، والمستشار في الأمانة العامة لمجلس الوزراء فهد السكيت، تكون مهمتها مراجعة نتائج البرنامج الزمني لتطبيق رسوم الأراضي البيضاء واقتراح ما تراه مناسباً في شأنها ورفع تقرير سنوي بذلك لمجلس الوزراء.