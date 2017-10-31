عروض مليونية تعرضها “الكهرباء” لموظفيها لدفعهم إلى التقاعد المبكر

قالت مصادر مطلعة، إن الشركة السعودية للكهرباء قدمت إغراءات لموظفيها في مختلف الفروع الذين خدموا من 180 إلى 288 شهرا، بعروض مليونية لدفعهم إلى التقاعد المبكر.

وأوضحت المصادر وفقا لـ”عكاظ” أن الشركة ستمنح الموظف مكافأة نهاية الخدمة وتعويضا نقديا عن رصيد الإجازات السنوية المستحقة التى لم يتمتع بها وتعويضا من برنامج “العرض الخاص” الذي يقضي بصرف مبلغ لا يزيد على مليون ريال طبقا للراتب الأساسي مع بدل السكن مضروبا في عدد الأشهر المتبقية على سن التقاعد بما لا يجاوز 60 شهرا.

وأشارت إلى أن عرض الشركة يتميز بإتاحة خيارين للموظف، الأول كامل المبلغ 100% وتمثل الدفعة الأولى من مبلغ تعويض البرنامج بلا رعاية صحية.

ولفتت إلى أن الخيار الثاني هو 50% وتمثل الدفعة الأولى من مبلغ تعويض البرنامج، والمتبقي يتم سداده على دفعات شهرية متساوية حتى بلوغ الموظف سن التقاعد العادي بحد أقصى 60 شهرا وتقدم له ولأسرته الرعاية لمدة 60 شهرا، كما تصرف له كامل مدخرات ومساهمات برنامج التوفير والادخار.