غارات تستهدف الانقلابيين شرقي صنعاء

شنت مقاتلات دول تحالف دعم الشرعية في اليمن غارات جوية على موقع الميليشيا الانقلابية في مديرية نهم، شرقي العاصمة صنعاء، وسط استمرار المعارك الميدانية أمس الثلاثاء.

وقالت مصادر ميدانية لـموقع “سبتمبر نت” التابع لوزارة الدفاع اليمنية إن الغارات استهدفت مواقع الميليشيا الانقلابية في منطقة رمادة، بمديرية نهم في صنعاء، بالتزامن مع استمرار المعارك الميدانية بين قوات الجيش الوطني اليمني والميليشيا الانقلابية في العديد من مواقع مديرية نهم.

وفي مديرية بني مطر غربي العاصمة صنعاء، قصفت مقاتلات التحالف مواقع وتجمعات متفرقة للميليشيا الانقلابية بمنطقة بقلان، وكبدتها خسائر بشرية وقتالية.

وفي تعز أفادت مصادر عسكرية بارتفاع قتلى ميليشيا الحوثي وصالح في معركة استعادة السيطرة على موقع جبل هان الاستراتيجي الى 17 ، وأكدت المصادر إصابة أكثر من 20 آخرين، فيما قتل ثمانية وأصيب 11 من أفراد القوات الحكومية خلال المواجهات التي استمرت تسع ساعات أسفرت عن استعادة القوات الشرعية السيطرة على الموقع الذي يطل على خط الضباب الرابط بين تعز وعدن والمنفذ الوحيد لمدينة تعز المحاصرة.