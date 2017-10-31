“التعليم” تعلن موعد صرف المستحقات والبدلات والانتدابات | فيفاء أون لاين
الثلاثاء, 11 صفر 1439 هجريا, الموافق 31 أكتوبر 2017 ميلاديا

“التعليم” تعلن موعد صرف المستحقات والبدلات والانتدابات

“التعليم” تعلن موعد صرف المستحقات والبدلات والانتدابات
فيفاء أون لاين - متابعة

اعترفت وزارة التعليم بتأخر صرف عدد من المستحقات والمكافآت والانتدابات لمنسوبيها، ووعدت بدراسة الأسباب التي حالت دون الصرف، والعمل على تسهيل إجراءاته وتلافي المصاعب، والتأكد من سلامة الإجراءات.

وحثت “التعليم” الجهات الرقابية والمراقبين الماليين على إيجاد آلية واضحة، تؤدي إلى سرعة الإنجاز وفق الضوابط والتعليمات المنظمة للعمل المالي، طبقاً لـ “عكاظ”.

وطلب الدكتور عبدالرحمن العاصمي نائب وزير التعليم ، في تعميم له من جميع إدارات التعليم بالمناطق والمحافظات سرعة تزويد الوزارة بما لديها من ملاحظات تتعلق بإجراءات صرف المستحقات سواء كان تقنيا أو متعلقا بالجهات الرقابية لإيجاد حلول لتلافي المعوقات مستقبلا.
وحثت الوزارة في تعميمها إداراتها على إرسال ملاحظاتها بصورة عاجلة إلى الشؤون الإدارية والمالية (الشؤون المالية بالتعليم العام) قبل نهاية الشهر الجاري.

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