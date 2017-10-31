تحذير من هجوم «الأرنب السيئ» في المملكة

حذرت عدد من الشركات في المملكة جميع منسوبيها، من هجوم إلكترونى يسمى “الأرنب السيئ”، وهو من نوع “دفع الفدية”.

ويقوم هجوم “الأرنب السيئ”، بتعطيل القدرة على استعمال الجهاز والوصول إلى الملفات ، وينتشر بشكل رئيس عبر رسائل البريد الإلكترونية، ووسائل الهندسة الاجتماعية التى تخدع المستخدم بتشجيعه لتحميل وتشغيل مرفقات خبيثة.

وطالبت الشركات من منسوبيها التأكد من أن نظام التشغيل محدث لأخر إصدار، بالاضافة الى تحديث برامج الحماية من الفيروسات، وإنشاء نسخ احتياطية للملفات بشكل منتظم، والتأكد من عدم إيصال النسخ الاحتياطية للشبكة، والحذر ضد رسائل البريد الإلكترونى المشبوهة ، وعدم تثبيت أو تنزيل أى برامج كمبيوتر أو تطبيقات الهاتف الجوال من مصادر غير موثوق بها.