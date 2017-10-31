مستشفى الامير محمد بن ناصر يقيم معرضا توعويا وتثقيفيا لسرطان الثدي

أقام مستشفى الأمير محمد بن ناصر معرضاً توعوياً بمناسبة شهر التوعية لسرطان الثدي، وذلك بحضور المساعد للخدمات الطبية المساعدة الصيدلي اول/ علي الحمزي، وهي عبارة عن معرض تثقيفي وتوعوي لسرطان الثدي وكيفية الوقاية وطريقة والكشف المبكر عنه، حيث ضم المعرض غرف لفحص الزائرات وإرشادهن عن طريقة الفحص الذاتي، كما شمل المعرض العديد من الاركان التوعوية والنشرات والتثقيفيه.

كما ضم المعرض قسم للتغذية يبين للزوار الاطعمه المفيده والضارة، وقد شارك في الحملة مدرسة اسكان رماده الثانوية ومدرسة الشواجرة الابتدائية.