مستشفى الامير محمد بن ناصر يقيم معرضا توعويا وتثقيفيا لسرطان الثدي | فيفاء أون لاين
الثلاثاء, 11 صفر 1439 هجريا, الموافق 31 أكتوبر 2017 ميلاديا

مستشفى الامير محمد بن ناصر يقيم معرضا توعويا وتثقيفيا لسرطان الثدي

مستشفى الامير محمد بن ناصر يقيم معرضا توعويا وتثقيفيا لسرطان الثدي
فيفا اون لاين_نوال الفيفي

أقام مستشفى الأمير محمد بن ناصر معرضاً توعوياً بمناسبة شهر التوعية لسرطان الثدي، وذلك بحضور المساعد للخدمات الطبية المساعدة الصيدلي اول/ علي الحمزي، وهي عبارة عن معرض تثقيفي وتوعوي لسرطان الثدي وكيفية الوقاية وطريقة والكشف المبكر عنه، حيث ضم المعرض غرف لفحص الزائرات وإرشادهن عن طريقة الفحص الذاتي، كما شمل المعرض العديد من الاركان التوعوية والنشرات والتثقيفيه.

كما ضم المعرض قسم للتغذية يبين للزوار الاطعمه المفيده والضارة، وقد شارك في الحملة مدرسة اسكان رماده الثانوية ومدرسة الشواجرة الابتدائية.

شاهد ايضا

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*