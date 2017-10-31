شرطة جازان توضح وفاة طفل صبيا في حافلة الروضة اختناقاء

أوضح الناطق الإعلامي لشرطة منطقة جازان النقيب نايف بن عبدالرحمن الحكمي أنه في تمام الساعة الثانية عشر والنصف من مساء هذا اليوم ورد بلاغ لشرطة محافظة صبيا من قبل مستشفى المحافظة العام مفاده وجود طفل متوفي بقسم الطوارئ وفور تلقي البلاغ تم إنتقال المختصين برفقة الأدلة الجنائية للمستشفى ووجد الطفل البالغ من العمر ٤سنوات وقد فارق الحياة.

مضيفاً بأنه بمعاينته لم يتضح وجود أي أثار لعنف او خلافه على جسد الطفل وبسؤال المرافقين له أفادوا أن الطفل نام في الحافلة التي تقله للروضة التي يدرس بها ولم ينزل أثناء نزول الطلاب منها حيث بقي داخلها ما أدى إلى إختناقه ووفاته

وأشار الحكمي إلى أن الطبيب الشرعي أكد أن سبب الوفاة هبوط حاد في الدورة الدموية نتيجة الإختناق الأمر الذي أقتنع به والد الطفل إيمانا بقضاء الله وقدره.

مؤكداً إيداع الجثمان ثلاجة المستشفى وإشعار النيابة العامة لإستكمال التحقيقات والله الموفق.