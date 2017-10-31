شرطة جازان توضح وفاة طفل صبيا في حافلة الروضة اختناقاء | فيفاء أون لاين
الثلاثاء, 11 صفر 1439 هجريا, الموافق 31 أكتوبر 2017 ميلاديا

شرطة جازان توضح وفاة طفل صبيا في حافلة الروضة اختناقاء

شرطة جازان توضح وفاة طفل صبيا في حافلة الروضة اختناقاء
فيفا اون لاين_نوال الفيفي

أوضح الناطق الإعلامي لشرطة منطقة جازان النقيب نايف بن عبدالرحمن الحكمي أنه في تمام الساعة الثانية عشر والنصف من مساء هذا اليوم ورد بلاغ لشرطة محافظة صبيا من قبل مستشفى المحافظة العام مفاده وجود طفل متوفي بقسم الطوارئ وفور تلقي البلاغ تم إنتقال المختصين برفقة الأدلة الجنائية للمستشفى ووجد الطفل البالغ من العمر ٤سنوات وقد فارق الحياة.

مضيفاً بأنه بمعاينته لم يتضح وجود أي أثار لعنف او خلافه على جسد الطفل وبسؤال المرافقين له أفادوا أن الطفل نام في الحافلة التي تقله للروضة التي يدرس بها ولم ينزل أثناء نزول الطلاب منها حيث بقي داخلها ما أدى إلى إختناقه ووفاته

وأشار الحكمي إلى أن الطبيب الشرعي أكد أن سبب الوفاة هبوط حاد في الدورة الدموية نتيجة الإختناق الأمر الذي أقتنع به والد الطفل إيمانا بقضاء الله وقدره.

مؤكداً إيداع الجثمان ثلاجة المستشفى وإشعار النيابة العامة لإستكمال التحقيقات والله الموفق.

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