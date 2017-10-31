ضبط “عشريني” حاول تهريب غزالين من فرسان

تمكنت اللجنة الأمنية بميناء محافظة جزر فرسان من ضبط شاب دون العشرين من العمر كان ينوي تهريب عدد اثنين من غزال فرسان الشهير (الأدمي)، عبر العبارة المغادرة من ميناء فرسان إلى جازان.

وفي التفاصيل أوضح رئيس قوة الحماية بمحمية جزر فرسان عبدالله عسيري أن الشاب كان يستقل سيارة هونداي سوناتا 2017 مخفياً الغزالين أسفل مقود السيارة، حيث تواجدت اللجنة الأمنية وبحضور مندوب المحمية وتم ضبط الحالة والتحفظ عليها وتحرير محضر بالواقعة، مشيداً بتعاون كافة أعضاء اللجنة الأمنية، مبيناً أنه تم تحويل القضية إلى شرطة محافظة جزر فرسان، داعياً إلى أهمية المحافظة على الحياة الفطرية في محمية جزر فرسان لما تمتلكه من أحياء مائية وطيور وغزالها النادر الفريد.