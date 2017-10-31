أسعار النفط تواصل الارتفاع وتتجاوز هذا الرقم

واصلت أسعار التعاقدات الآجلة للنفط ارتفاعها في ختام التعاملات الأميركية اليوم الثلاثاء، في حين وصل سعر خام مزيج برنت القياسي لنفط بحر الشمال إلى أعلى مستوى له منذ عامين.

وارتفع سعر خام برنت بمقدار 47 سنت أي بنسبة 8ر0% إلى 37ر61 دولار للبرميل تسليم ديسمبر المقبل، في حين ارتفع السعر بنسبة 8% تقريبا في ختام تعاملات الشهر الحالي مقارنة بنهاية الشهر الماضي.

في الوقت نفسه ارتفع سعر خام غرب تكساس الوسيط الخام القياسي للنفط الأمريكي في تعاملات اليوم بمقدار 23 سنتا عن تعاملات أمس إلى 38ر54 دولارا للبرميل تسليم كانون أول/ديسمبر المقبل، وهو أعلى مستوى له منذ فبراير الماضي، كما أنهى الخام تعاملات الشهر الحالي بارتفاع نسبته 7ر4% عن الشهر الماضي.