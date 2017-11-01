تعرف على ماهية الملف الصحي للمواطن HIS وطريقة عمله

بدأت وزارة الصحة تطبيق نظام المعلوماتية الصحية أو ما يسمى (HIS) لإدارة الملف الصحي للمريض، والذي يهدف إلى ربط الملف الطبي تقنياً دون الحاجة الى فتح ملف لنفس المريض في مستشفى آخر من مستشفيات المملكة بالقطاع الحكومي والخاص على حداً سواء.

وكشفت مصادر وفقاً لصحيفة ” المواطن” أن وزارة الصحة وبالتعاون مع شركة علم الرائدة في مجال ابتكار الحلول وتطوير الخدمات وتحسين الإجراءات أطلقت خلال الأيام الماضية وبشكل تجريبي الخدمة على أن يتم تطبيقها خلال عامين بشكل نسبي على المدن الكبرى ومن ثم القطاعات الصحية الأخرى.

ويهدف النظام إلى توحيد ملف المريض والتحقق من بياناته آلياً وتسجيل وطباعة المواعيد وتوثيق الزيارات إلكترونياً ومتابعة تاريخ المريض الصحية والعلاجية وأخيراً توثيق جميع فحوصات المريض وتقاريره في ملف واحد .

وأكدت المصادر للصحيفة ذاتها أن الوزارة تسعى إلى تدشين تطبيق الجوال والمسمى “صح تك” وإدارة المواعيد وخدمة تسجيل المرضى توثيق الفحوصات وطباعة التقارير الطبية إلكترونياً عن بعد دون الحاجة إلى زيارة المراكز الصحية لطلبها بعد ذلك .

وكشفت المصادر ذاتها حسب المواطن أن النظام سوف ينقل بيانات المرضى واستضافتها في البيانات السحابية وسوف يتم تطوير البرنامج لاحقاً عبر إضافة العمليات العلاجية له .

من جهة أخرى أوضح الدكتور انتصار الطيلوني استشاري النساء والولادة والعقم وجراحة المناظير أن تطبيق نظام المعلومات الصحية من الناحية النظرية ممتاز كونه يحفظ جميع بيانات المريض ويمكن الرجوع له بطريقة سريعة ومعرفة كل ما يجري للمريض من عمليات وتحاليل وحتى زياراته للعيادات ويتم كتابة التقارير الطبية عن طريق نفس النظام.

وأضاف كما يمكن معرفة العلاجات التي يأخذها المريض ويستطيع الطبيب في أي مستشفى في حاله لجوء المريض إليه الحصول على هذه المعلومات في حال تطبيق النظام في جميع المستشفيات.

وأضاف الطيلوني: لكن عمليًا سيكون تطبيقه صعبًا بعض الشيء حيث إنه يتوجب على الطبيب إدخال المعلومات الخاصة بالمريض عند زيارته للعيادة وكتابة التحاليل والدواء وهذا سيأخذ من وقت الطبيب في العيادة.