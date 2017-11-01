“العمل” .. تكشف حقيقة وقف إعانة التأهيل الشامل للمرضى النفسيين

أكدت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، أنه لا صحة للأنباء التي ترددت مؤخرًا حول وقف إعانة التأهيل الشامل الخاصة بالمرضى النفسيين من الجنسين في المملكة.

ورد حساب “خدمة العملاء”، التابع لوزارة العمل على تغريدة عبر موقع التواصل الاجتماعي، جاء فيها: “هل تم قطع إعانة التأهيل الشامل عن المرضى النفسيين؟”.

وجاء الرد من الحساب: “غير صحيح”.

وفي سياق آخر، نفّذت فرق الرقابة الميدانية التابعة للوزارة، نحو 661 زيارة رقابية ميدانية على مكاتب وشركات الاستقدام في مختلف مناطق المملكة.

ودعت الوزارة كافة العملاء إلى الإبلاغ عن شركات ومكاتب الاستقدام التي لا تلتزم بالتكاليف المعلنة بموقع مساند من خلال الاتصال بـ19911.