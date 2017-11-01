بالأرقام .. هذه أكثر مشتريات المواطنين خلال شهر

كشف تقرير حديث لمؤسسة النقد أكثر العمليات المالية التي نُفذت عبر نقاط البيع أو الدفع نقدًا خلال الشهر الماضي.

وسجل التقرير انخفاضًا في عدد من الخدمات مقارنة بالشهر الماضي.

واعتلت القائمة المشروبات والأطعمة بـ١.٩٠٠.٧٩٩ مليون ريال بعدد ١٣٩٣٣ عملية.

وحل في القائمة شراء الملابس والأحذية بـ١.٦٦٢.٤٠٧ مليون ريال بـ٦٨٥٤ عملية، فيما حلت المطاعم والفنادق ثالثًا بـ١.٤٦٦.١٥٩ مليون ريال وبـ١٢٥٠٩ عملية.

كما كشف التقرير حصد الموصلات ما يقارب ١.١٣٣.٨٢٤ مليون ريال بـ١١٢٥ عملية، فيما أنفق ما يقارب ١.٣٦١.٨٤٥ مليون ريال للقطاع الصحي بـ٧٩٧٤ عملية.

وسجلت الترفية والثقافة مبيعات بـ٧٨٢.٧٧٩ ألف ريال بـ٢١٧٨ عملية فقط.

وكشف التقرير تسجيل عمليات بيع بنقاط البيع ٤٥١.٥٩٥ ألف ريال بـ٣٠٣.٤٣٣ ألف نقطة بيع بمكة المكرمة.