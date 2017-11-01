الجوازات :غرامة تأخير ورسوم إجبارية على المقيمين في هذه الحالة

شددت المديرية العامة للجوازات على ضرورة دفع رسوم بشكل إلزامي، إلى جانب دفع غرامتين ماليتين، في حالات محددة لإنهاء إِقَامَة عدد من المقيمين في البلاد، والسماح بإِصْدَار تأشيرة خروج نهائي.

وأَوْضَحَ حساب “الجوازات” في موقع “تويتر” رداً على سائل استفسر حول رسوم إنهاء الإِقَامَة، رغم أن صلاحيتها منتهية مُنْذُ عامين، أنه يلزم دفع رسوم التجديد وغرامة عامين للتأخير.

وقال السائل في تغريدة: “سؤال.. هنالك شخص إقامته منتهية منذ عامين يريد نهائياً، هل يتطلب دفع رسوم تجديد الإِقَامَة ومكتب العمل حق العامين المنصرمين؟”.

وجاء رد الجوازات بإلزام دفع رسوم التجديد، حيث يستلزم التجديد دفع غرامة لعامين متأخرين (أي 1000 ريال)، وذلك في تغريدة جاء فيها: “أهلا بك، نعم التعليمات تشترط تجديد هوية المقيم لتتمكن من إِصْدَار تأشيرة الخروج النهائي. شكراً لك”.