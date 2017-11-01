استشهاد جنديين في قطاع نجران

ذكرت مصادر أن جنديين استشهدا في قطاع نجران خلال اليوميين الماضيين في المواجهات التي يشهدها الحد الجنوبي ضد الميليشيات الحوثية والمخلوع.

وأوضحت المصادر أن العريف أحمد علي ناشب آل محفوظ الختارشي استشهد في الساعات الأولى من صباح اليوم (الأربعاء) في قطاع نجران.

والشهيد الثاني بحسب المصادر، هو الجندي أول زايد بن عبده الصالحي من منسوبي القوات المسلحة بالحد الجنوبي استشهد في الساعات الأولى من صباح أمس الثلاثاء بنجران أيضاً.

وأضافت المصادر وفقا لـ “سبق” أن الشهيد الصالحي يعد الشهيد رقم 95 من أبناء محافظة محايل.