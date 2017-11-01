استشهاد جنديين في قطاع نجران | فيفاء أون لاين
الأربعاء, 12 صفر 1439 هجريا, الموافق 1 نوفمبر 2017 ميلاديا

استشهاد جنديين في قطاع نجران

استشهاد جنديين في قطاع نجران
فيفاء أون لاين - متابعة

ذكرت مصادر أن جنديين استشهدا في قطاع نجران خلال اليوميين الماضيين في المواجهات التي يشهدها الحد الجنوبي ضد الميليشيات الحوثية والمخلوع.

وأوضحت المصادر أن العريف أحمد علي ناشب آل محفوظ الختارشي استشهد في الساعات الأولى من صباح اليوم (الأربعاء) في قطاع نجران.

والشهيد الثاني بحسب المصادر، هو الجندي أول زايد بن عبده الصالحي من منسوبي القوات المسلحة بالحد الجنوبي استشهد في الساعات الأولى من صباح أمس الثلاثاء بنجران أيضاً.

وأضافت المصادر وفقا لـ “سبق” أن الشهيد الصالحي يعد الشهيد رقم 95 من أبناء محافظة محايل.

شاهد ايضا

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*