“نزاهة” تحقِّق في 36 مشروعًا متعثرًا في هذه المحافظة

تحقق الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد “نزاهة” في تعثُّر مشاريع بمئات الملايين؛ ما تسبَّب في توقُّف عجلة التنمية السنوات الماضية في محافظة وادي الدواسر.

جاء ذلك بعد توجيه أمير منطقة الرياض، الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز.

وأكدت مصادر مطلعة وفقاً لصحيفة “سبق” أن لجنة من هيئة مكافحة الفساد بدأت يوم أمس التحقيق مع بلدية محافظة وادي الدواسر حول ٣٦ مشروعًا متعثرًا، قد خصصت لها الدولة ميزانيات، تُقدر بملايين الريالات، لم يشاهَد بعضها على أرض الواقع.

وأشارت المصادر إلى أن اللجان المشكَّلة من أمير المنطقة لمتابعة المشاريع المليارية المتعثرة بالمحافظات رفعت تقريرها للأمير بعد زيارته التفقدية الأخيرة لوادي الدواسر؛ ووجَّه الجهات المعنية بالتحقيق، كلٌّ حسب تخصصه، يتقدمهم أعضاء من مجلس المنطقة، ومندوبو الوزارات وهيئة مكافحة الفساد، وذلك بعد وصولهم للمحافظة.