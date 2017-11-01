طفس اليوم .. تغبار بـ 5 مناطق وأمطار على المرتفعات

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – نشاطاً للرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق (حائل، والقصيم، والشرقية، والمدينة المنورة، والحدود الشمالية) في حين تكون السماء غائمة جزئياً يتخللها سحب رعدية ممطرة على مرتفعات جازان و عسير والباحة.

وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية بسرعة 15-40 كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط , وجنوبية إلى جنوبية غربية بسرعة 12-36 كم/ساعة على الجزء الجنوبي ، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر و نصف يصل إلى مترين على الجزء الشمالي ، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج ، بينما تكون على الخليج العربي غربية إلى شمالية غربية بسرعة 15-35كم/ساعة تتحول مساءً إلى جنوبية شرقية ، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف ، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.