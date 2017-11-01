تكليف المعلمين الذين يقل نصابهم عن «20» حصة للقيام بعمل المرشد الطلابي

أقرت وزارة التعليم في تعميم لها وجهته لجميع إدارتها التعليمية بتكليف المعلمين المختصين بالإرشاد الطلابي تكليفا كليا من فائض المختصين في مجال علم النفس وعلم الاجتماع والخدمة الاجتماعية غير المزاولين لتدريس مواد تخصصهم في المدارس التي يوجد بها احتياج لمرشد طلابي.

وكذلك التكليف الجزئي بالإرشاد الطلابي أيضا للمعلمين المختصين المزاولين لتدريس مادتي علم النفس والاجتماع والذي يقل نصابهم عن (20) حصة للقيام بعمل المرشد الطلابي في مدارسهم.

وتضمن التعميم وفقاً للوئام حصر جميع المختصين في علم النفس وعلم الاجتماع والخدمة الاجتماعية والإرشادي الطلابي (ماجستير،دبلوم) في جميع المراحل التعليمية. كما أشار التعميم لمراعاة ضوابط التشكيلات المدرسية في التكليف الكلي والجزئي.