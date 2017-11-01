“والدة” الطفل المعنف “صالح” تفصح عن تفاصيل جديدة

كشفت والدة الطفل صالح المعنف في محافظة خميس مشيط والذي ظهر خلال مقطع فيديو يشكو من سوء المعاملة وأن والده يعنفه وخاله يهدده تفاصيل جديدة عن ابنها.

وقالت والدة الطفل ” أن ابنها يبلغ من العمر 15 عامًا ويدرس بالمرحلة المتوسطة ويتعرض للعنف على يد والده وعمه وجدته مبينة أن تعاملهم معه كان قاسياً . وفقاً لـ “المواطن”.

وأضافت أن لديه شقيقا آخر يبلغ من العمر 10 أعوام ، مبينة أن آخر مرة رأت فيها صالح كان مساء السبت الماضي عندما أتى به والده مع شقيقه الأصغر للسلام عليها ،لافتة إلى أنها ممنوعة من زيارتهم. مؤكدة أنها لا تعلم كيفية توثيق الفيديو ولا أين ولماذا نشر.

وكان صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد، أمير منطقة عسير، أصدر توجيهات لـ 3 جهات حكومية بتقصي حالة الطفل المعنف في خميس مشيط ورفع تقرير عاجل بحالته.