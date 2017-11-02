“القناة السعودية” تطبق قرار سعودة “المذيعات”

أعلن مدير قناة السعودية خالد مدخلي عن الاستغناء عن المذيعتَيْن بنان البيك ومنى الحسين، عقب أيام من قرار وزير الثقافة والإعلام الدكتور عواد العواد بتوطين الوظائف الإعلامية ومنح الفرصة للمذيعات السعوديات.

وأعرب مدخلي في حسابه الرسمي على «تويتر» أمس (الأربعاء) عن شكره الجزيل للزميلتَيْن بنان البيك، ومنى الحسين على ما بذلتاه في خدمة قناة السعودية، متمنيا لهما التوفيق والسداد” وفقا لـ”عكاظ”.

وكان المتحدث باسم وزارة الثقافة والإعلام هاني الغفيلي أعلن عن تشكيل لجنة لاستقطاب المذيعات السعوديات وتدريبهن، برئاسة خالد البيتي، وعضوية كل من الدكتورة نوال الثنيان، طرفة عبدالرحمن، وفاطمة العنزي.