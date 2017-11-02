ابتدائية الفرزدق في مكتبة الملك عبدالعزيز

قام طلاب مدرسة الفرزدق الابتدائية التابع لمكتب التعليم بشمال الرياض، بزيارة لمهرجان القراءة الحرة في مكتبة الملك عبدالعزيز العامة بالرياض، يرافقهم أمين مركز مصادر التعلم الاستاذ عبدالرحمن القحطاني والاستاذ/ حسن المغامس.

وتجول الطلاب في المكتبة برفقة المنسق العام للمدارس متعب المطيري واطلعوا على محتوياتها من كتب وأجهزة، وتم عرض مسرحية تعليمية عن أهمية القراءة وفوائدها، بعد ذلك تم توزيع الجوائز والهدايا على الطلاب.

وقدم الاستاذ عبدالله بن محمد التويجري قائد مدرسة الفرزدق شكره للقائمين على المهرجان، مشيرا الى مثل هذه البرامج تعزز من القراءة لدى الطلاب.