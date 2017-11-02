الكابتن حسن العبسي يقدم للصحة بجدة دورة السلامة و الصحة المهنية ( الأوشا )

أختتمت أمس الثلاثاء بمركز التدريب و الإبتعاث دورة السلامة و الصحة المهنية ( الأوشا ) ، و التي تنظمها إدارة الأمن و السلامة بصحة جدة ، و أستمرت لمدة ثلاثة أيام .

و تعتبر هذه الدورة ضمن خطة الدورات التي تقام من قبل إداره التدريب بالإداره العامة للأمن و السلامة بوزارة الصحة ، حيث تختص بوضع معايير الحفاظ على السلامة و الصحة المهنية للعاملين فى جميع المجالات ، و تهدف إلى ضمان بيئة عمل آمنة و صحية لكل العاملين كما تساهم بفعالية فى الحفاظ على الموارد البشرية و بالتالى رفع مستوى الجودة فى المؤسسات .

و قد قدم البرنامج المدرب المتألق الكابتن حسن العبسي وحضر هذه الدورة مهندسين و مشرفي السلامة من جميع المستشفيات التابعة لوزارة الصحة من مختلف مناطق و محافظات المملكة ، و مثل هذه الدورات من شأنها رفع درجة الوعي لدى المهندسين و التعرف على المخاطر التى يمكن التعرض لها فى بيئة العمل لا سمح الله و كيفية الوقاية منها .

الجدير بالذكر أن ( أوشا ) هي إدارة السلامة و الصحة المهنية بوزارة العمل الأمريكية ، وهي الإدارة المسؤولة عن وضع تشريعات و مواصفات السلامة و الصحة المهنية ، وهي مواصفات واجبة التنفيذ بواسطة جميع أصحاب العمل و العاملين لديهم .