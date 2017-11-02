السعودي الألماني بـالمدينة يقدم فحص مجاني لمنسوبي الأحوال المدنية | فيفاء أون لاين
الخميس, 13 صفر 1439 هجريا, الموافق 2 نوفمبر 2017 ميلاديا

ضمن المبادرات الإجتماعية

السعودي الألماني بـالمدينة يقدم فحص مجاني لمنسوبي الأحوال المدنية

السعودي الألماني بـالمدينة يقدم فحص مجاني لمنسوبي الأحوال المدنية
نايف الغزواني ـ المدينة المنورة
قدم مستشفى السعودي الألماني بالمدينة المنورة بالتعاون مع الإدارة العامة للأحوال المدنية بمنطقة المدينة المنورة أحد برامجه الطبية ضمن برامج المسؤولية الإجتماعية التي تتبناها المستشفى .
 حيث أقيم البرنامج في مقر الإدارة العامة للأحوال المدنية بمنطقة المدينة المنورة وقد تضمن البرنامج الفحص المجاني لمنسوبي الإدارة و المراجعين و تقديم إستشارات الطبية.
وتقوم هذه المبادرات بناء على توجيه سعادة المهندس صبحي بترجي بضرورة تقديم الخدمات المجتمعية ضمن نطاق برامج المسؤولية الأجتماعية و  التي تهدف الى التواصل المستمر مع مختلف القطاعات بمنطقة المدينة المنورة.

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