السعودي الألماني بـالمدينة يقدم فحص مجاني لمنسوبي الأحوال المدنية

قدم مستشفى السعودي الألماني بالمدينة المنورة بالتعاون مع الإدارة العامة للأحوال المدنية بمنطقة المدينة المنورة أحد برامجه الطبية ضمن برامج المسؤولية الإجتماعية التي تتبناها المستشفى .

حيث أقيم البرنامج في مقر الإدارة العامة للأحوال المدنية بمنطقة المدينة المنورة وقد تضمن البرنامج الفحص المجاني لمنسوبي الإدارة و المراجعين و تقديم إستشارات الطبية.

وتقوم هذه المبادرات بناء على توجيه سعادة المهندس صبحي بترجي بضرورة تقديم الخدمات المجتمعية ضمن نطاق برامج المسؤولية الأجتماعية و التي تهدف الى التواصل المستمر مع مختلف القطاعات بمنطقة المدينة المنورة.