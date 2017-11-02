بعد أن قدم شكره لحمدان بن محمد وأحمد بن محمد على الدعم مجلس أمناء جائزة الإبداع الرياضي يستعد لتكريم الفائزين

رفع مجلس أمناء “جائزة محمد بن راشد آل مكتوم للإبداع الرياضي” إحدى” مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية” أسمى آيات الشكر والعرفان إلى سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس مجلس دبي الرياضي راعي الجائزة على دعمه ورعايته و توجيهاته التي رسمت مستقبل القطاع الرياضي و الجائزة و باتت منهاج عمل للجائزة الأكبر من نوعها والاولى على الإطلاق في مجال الإبداع الرياضي، ، كما تقدم مجلس الأمناء بالشكر والعرفان إلى سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية رئيس الجائزة لتوجيهاته و قيادته العمل في الجائزة وتعزيز مكانتها المرموقة محليا وعربيا ودوليا حتى أصبحت في صدارة الجوائز الرياضية العالمية.

جاء ذلك في خلال إجتماع مجلس أمناء الجائزة الذي تزامن مع تنظيم ندوة دبي الدولية الثالثة عشرة للإبداع الرياضي، وترأسه سعادة مطر محمد الطاير نائب رئيس مجلس دبي الرياضي رئيس مجلس أمناء الجائزة ، بحضور خالد علي بن زايد الفلاسي نائب رئيس المجلس، و الأعضاء: د. حسن مصطفى ( مصر)، مصطفى العرفاوي( الجزائر)، د.خليفة راشد الشعالي ( دولة الإمارات العربية المتحدة)، أحمد مساعد العصيمي ( السعودية)، منى درويش بوسمرة (دولة الإمارات)، و موزة سعيد المري أمين عام الجائزة، بحضور ناصر أمان آل رحمة مدير الجائزة.

وأشاد مجلس الأمناء بتنظيم الندوة واختيار المتحدثات فيها اللواتي يمثلن قطاعات مختلفة ومهمة في مجال العمل الرياضي عموما ورياضة المرأة خصوصا، ويمتلكن تجارب ناجحة تثري الجلسات وتساهم في تحقيق هدف الندوة و شعارها (تمكين المرأة في الرياضة).

و اطلع مجلس الأمناء على نتائج لجنة التحكيم وقراراتها بخصوص الفائزين في الدورة التاسعة، وتم اعتماد قائمة الأسماء في الفئات التنافسية بما فيهم 6 رياضيين ناشئين سيتم طرحهم للتصويت حيث سيكون لأصوات الجمهور عبر قناة دبي الرياضية والتطبيق الذكي للجائزة نسبة في النتائج النهائية، و تم رفع الأسماء التي تتضمن أيضا الفائزين بالفئات التقديرية إلى سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس اللجنة الأولمبية رئيس الجائزة من أجل الاعتماد النهائي والمصادقة على النتائج.

وتم في الاجتماع استعراض تقارير المرحلة السابقة وخطط عمل المرحلة المقبلة للجان الجائزة وهي : اللجنة الفنية، لجنة التحكيم، ولجنة الاتصال والتسويق، وكذلك الاستعدادات للمؤتمر الصحفي لإعلان الفائزين في الدورة التاسعة والمقرر أواخر الشهر الجاري، وكذلك ملتقى المبدعين الذي سيتم تنظيمه يوم 9 يناير 2018 وحفل تكريم الفائزين في الدورة التاسعة المقرر يوم 10 يناير في مركز دبي التجاري العالمي.

واعتمد مجلس الأمناء الهوية المؤسسية الجديدة للجائزة التي تجسد الفخامة والحيوية والديناميكية والتنوع التي تمثلها الجائزة ، وهي الهوية التي تأتي بعد مرور 9 سنوات ناجحة من عمر الجائزة التي توسعت كثيرا نحو العالمية مع استمرار رعاية المواهب والمبدعين الإماراتيين والعرب وتكريمهم.

وفي ختام الاجتماع احتفل مجلس الأمناء بفوز عضو المجلس د.حسن مصطفى بدورة خامسة كرئيس للاتحاد الدولي لكرة اليد، وهو الفوز الذي تم بدون وجود منافس نظرا لثقة الاتحاد الدولي وعائلة كرة اليد العالمية برئاسة د.حسن مصطفى وقيادته الناجحة للاتحاد الدولي للعبة، وتم قطع قالب حلوى يحمل صورة د.مصطفى احتفاء بهذه المناسبة.

وقال سعادة مطر الطاير ” نحن فخورون في الجائزة بفوز الدكتور حسن مصطفة بفترة رئاسة خامسة على رأس الاتحاد الدولي لكرة اليد، وهو فخر لك العرب، كما نفخر أن في مجلس أمناء الجائزة د.حسن مصطفى و مصطفى العرفاوي الذي ترأس الاتحاد الدولي للسباحة لدورات عديدة ولفترة زادت على ربع قرن، وهما الى جانب باقي أعضاء مجلس الأمناء من أًصحاب التجارب القيادية الناجحة والشباب يمثلون نخبة الكوادر التي تترجم رؤية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس مجلس دبي الرياضي راعي الجائزة وتوجيهات سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية رئيس الجائزة.

وعقب الاجتماع التقى سعادة مطر الطاير بالسيدة أنيتا ديفرانتز نائب رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية وتم بحث سبل التعاون بين الجائزة واللجنة الأولمبية وسبل تطوير الرياضة دوليا ودعم جهود تمكين المرأة رياضيا، حيث أشادت ديفرانتز بجهود الجائزة في قيادة عملية التطوير للقطاع الرياضي المحلسي والعربي والدولي واختير تمكين المرأة محورا للتنافس في الدورة التاسعة، وكذلك محورا لندوة دبي الدولية الثالثة عشرة للإبداع الرياضي.