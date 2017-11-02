ابتدائية الامام حفص ومتوسطة الامام قالون بالواديين تقيم لقاءاً إثرائياً بعنوان ” #نيوم_مستقبل_الحالمين”

أقامت مدرسة إبتدائية الامام حفص ومتوسطة الامام قالون لتحفيظ القران الكريم بالواديين بمنطقة عسير لقاءاً إثرائياً لطلابها عن مشروع نيوم الذي أعلنه سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان مؤخراً وكان اللقاء بعنوان “نيوم مستقبل الحالمين” .

بدأ اللقاء بكلمة تعريفية ومقدمة عن مشروع نيوم ثم بدأ عرض مرئي تخيلي عن مشروع نيوم وأهميته بالنسبة لمستقبل المملكة والعالم يقع المشروع شمال غرب المملكة، ويشتمل على أراضٍ داخل الحدود المصرية والأردنية، حيث سيوفر العديد من فرص التطوير بمساحة إجمالية تصل إلى 26,500 كم2 ثم أستعرض ماستحويه المدينة من تكنولوجيا متقدمة تكون مستقبلا للعالم كمدينة ذكية للحالمين .

من جهته أشاد قائد مدرسة الامام حفص ومتوسطة الامام قالون بالواديين الأستاذ علي بن عبدالله آل محرق ، بمشروع نيوم الاقتصادي والذي أتى استكمالاً لرؤية المملكة 2030 ليكون رافداً قوياً تعتمد عليه الدولة بديلاً لمصادر النفط كونه الأضخم والأول من نوعه في العالم مستخدماً أحدث التقنيات الموجودة ومستقطباً أقوى الشركات العالمية .

وأوضح أن هذا المشروع إن شاء الله وما سبقه من مشروعات أعلن عنها سابقاً تأتي في سبيل تنمية الإنسان في هذا الوطن الغالي ، مضيفاً أن مشروع نيوم سيكون له آثار كبيرة و ايجابية على الوطن من خلال إيجاد فرص عمل بمختلف مستوياتها وتهدف إلى تنمية بلادنا بصورة شاملة .

وأكد على أن من يطلع على تفاصيل المشروع يعلم مدى اهتمام وحرص حكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد -حفظهم الله بتنمية كل ما من شأنه الإرتقاء بهذا الوطن الغالي وأبنائه من خلال استثمار كل مصادرنا نحو مستقبل ورؤية وطن تحقق للمواطن رغد العيش .