أهلها لم يجدوا غيرَ فُلَّة اسمًا لها، الدار التي خلتْ من كل شيء باستثناء ردائم الفل، كان أقرب اسم لهم هو فلة، الزائراتُ للأم التي لا تكاد تنطق من ألم المخاض تجيب بصعوبة عن اسم المولود الجديد : اسمها فلة، تقول لهم ذلك وهي تضع يدها اليمنى أسفل منها على موضع الألم، ولاتكاد تغمض عينيها حتى تستفيق على أصوات الأحذية التي تضرب في مؤخرة الأقدام معلنة عن زائرات، أمُّ فلة جاهزة للرد؛ أقول :اسمها فلة، كبرتْ فلة وهي تتحرك والشذى من حولها أشبه بشجرة الفل التي سكنت الدار منذ زمن، في كل مكان تذهب فيه فلة يتكرر الهمز واللمز جاءت فلة، ذهبت فلة، كان لها نصيب من اسمها؛ رائحتها الفواحة، لون البياض الأخاذ الذي يسيطر عليها، حركتها مع النسائم الجنوبية، وكرمها عندما تزين الرؤوس والأذان وتطوق الأعناق، لم يعجبهم أن فلة نبتتْ كما تنبت الردائم، عرضوا عليها أن تختار اسمًا جديدا، غاب اسمها، ضاع كرفات الخريف، الربيع الدائم على وجهها صار ضربًا من لون اصطناعي، عادتْ ذات يوم باسمها الجديد، كانت الفلة النابتة قد غادرت الدار، الأصباغ هي سيدة الموقف، لم يعد أحد ينادي يافلة، أضحى الصمت هو لغة النداء على أطلال الفل.