رئيس الهيئة العامة للإحصاء يعقد اجتماعه مع اللجنة المحلية في إمارة تبوك

عقد معالي رئيس الهيئة العامة للإحصاء الدكتور فهد بن سليمان التخيفي، صباح يوم أمس الأربعاء 12 صفر 1438هـ اجتماعه مع اللجنة المحلية في مقر إمارة تبوك، وذلك لمناقشة سير الأعمال الميدانية لتحديث مناطق العد في المنطقة.

وقال التخيفي: أن الهيئة تعمل مع الجهات الحكومية الشريكة على تعزيز التعاون لدعم متخذي القرار وراسمي السياسات، لتوفير البيانات والمعلومات والمؤشرات الإحصائية والتي تعكس واقع التنمية الذي تعيشه المملكة، وتساعد في رسم الاستراتيجيات واتخاذ القرارات التي تسهم في خدمة الوطن وتنميته.

وأضاف: تم اليوم مناقشة سبل تعزيز التعاون مع الجهات الحكومية في المنطقة لضمان نجاح سير الأعمال الميدانية والتي تأتي ضمن الإجراءات التي تعمل عيلها الهيئة استعدادًا للتعداد السكاني القادم في 2020 والذي سيكون لأول مرة تعداد تسجيلي، حيث سيتم زيارة 3.787 مسمى سكاني تتضمن كافة المحافظات والقرى والهجر ولمدة 20 يوم، كما يعمل أكثر 6000 باحث إحصائي في منطقتي المدنية المنورة وتبوك.

وأشار معالي رئيس الهيئة العامة للإحصاء، أن منطقتين المدينة المنورة وتبوك تتميز بالتنوع البيئي الشامل وتباين لبيئات المتوفرة فيهما (المناطق الحضرية، المناطق الريفية، البادية) إضافة إلى وجود خصوصية جغرافية لعدد من المحافظات في المنطقتين ففيها محافظات تقع على الساحل وأخرى صحراوية، ومناطق جبيلة وتتوفر فهيا المطارات الدولية والمحلية والموانئ والمراكز الحضارية والمدن العسكرية، وموارد المياه (مكان تجمع البادية)، فضلاً عن تنوع التركيبة السكانية في هاتين المنطقتين، فالمدنية المنورة تتنوع فيها التركيبة السكانية بحكم وجود الحرم النبوي فيها، ومنطقة تبوك بحكم أنها منطقة حدودية، كما أن مخرجات هذا العمل الإحصائي ستكون رافد لعدد من مشاريع التنمية الجديدة في هاتين المنطقتين والتي تتطلب بيانات محدثة عنها قبل موعد التعداد القادم في 2020.