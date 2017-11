12 طريقة ليصبح الأب أكثر وثاقة / مصداقية

لا توجد طريقة واحدة لتربية الأطفال بشكل جيد. ولذا التربية ليست علماً دقيقاً ، صحيح هناك بالتأكيد بعض الآداب في التربية الجيدة .

وجد الباحثون الذين يدرسون أنماط التربية الأبوية باستمرار أن الآباء الموثوقون يربون أطفالهم هم أكثر سعادة وصحة وهم على استعداد لمواجهة تحديات العالم الحقيقي .

الخبر السار هو أن كل شخص لديه القدرة على أن يصبح أباً أكثر وثاقة . يمكنك أن تطابق استراتيجيات التربية الوالدية بمزاج الطفل الفريد للتأكد من أنك لا تستخدم نهجاً قاطعاً في تربية الأطفال .

وهنا اثني عشر استراتيجيات من شأنها أن تساعدك على أن تصبح أباً أكثر وثاقة :

استمع إلى طفلك :

خلافا للآباء الاستبداديين الذين يعتقدون أن الأطفال يجب أن ينظر إليهم ولا يسمعوا لهم ، يرحب الآباء الموثوقون بآراء أطفالهم ، يستمعون إلى مشكلاتهم ويسمح لهم بمشاركة الأفكار .

إذا كان طفلك يقول لك نفس نكتة للمرة العاشرة ، أو انه يقاسمك قصة طويلة متكررة ، كن مستمعا جيدا له . إعطاء طفلك اهتماما إيجابيا من أجل منع مشكلات السلوك التي تصدر منه .

الإقرار بعواطف الطفل :

يقر الآباء الموثوقون بمشاعر أطفالهم. يعلمون أطفالهم بوجود هذه المشاعر فيهم وكيف تؤثر على سلوكهم عندما يشعر الطفل بحالة الضيق قلل من هذه الحالة بالقول : ” أنها ليست مشكلة كبيرة ” أو تقول ” توقف عن البكاء ” ، ليس هناك داعي للقلق

لذا، في المرة القادمة التي يشعر فيها طفلك بالضيق، تقاوم تقليل مشاعر طفلك بالقول: “إنها ليست صفقة كبيرة”، أو “توقف عن البكاء. ليس هناك سبب للاضطراب “. قد تكون هناك مشكلة تواجه الطفل تقول له :” “أنا أعلم أنك حقا حزين الآن.”

تصحيح سلوكه وليس تخفيف مشاعره . أخبره أنه لا بأس أن يشعر بالغضب ، ولكن سوف تضربه كعقاب على تصرفاته ، أو أنه يشعر بالانفعال والهياج ولكن لم يسمح له بالذهاب إلى البقالة ، ثم استثمر طاقتك في تعليمه طرقا مقبولة اجتماعيا للتعامل مع مشاعره .

فكر بمشاعر طفلك :

أن تكون أكثر مصداقية يعني أخذ مشاعر طفلك بعين الاعتبار. ومع ذلك لا يعني ذلك أن طفلك يحصل على صوت متساو – والذي من شأنه أن يعتقد بتساهل الوالدين .

أظھر لطفلك أنك المسؤول، وعلمه کیف تؤثر قراراتك علی جمیع أفراد الأسرة ، حتى إذا كنت تخطط للتحرك في جميع أنحاء البلاد، أسأله كيف يشعر حول هذه الخطوة، ولكن لا تسأله أن يوافق إذا كنت تتحرك وتعمل شيئاً ما ، فالأطفال يفتقرون إلى الحكمة والخبرة لاتخاذ القرارات مثل الكبار ـ انهم يشعرون أكثر أمنا عندما يعرفون الكبار يعرفون أفضل منهم .

وضع قواعد واضحة :

يتمتع الآباء الموثوقون بقواعد منزلية واضحة. ويتأكد الأب من أن الأطفال يعرفون توقعاته في وقت مبكر وأنهم يفسرون الأسباب الكامنة وراء وضع الأب القواعد والشروط بالمنزل .

لذلك بدلا من القول: “اذهب إلى النوم لأنني قلت ذلك،” قل له “اذهب إلى النوم حتى تتمكن من مساعدة جسمك وعقلك بالراحة والنمو “.

عندما يفهم طفلك بالمخاوف المتعلقة بالسلامة الأساسية والمخاطر الصحية والقضايا الأخلاقية أو الأسباب الاجتماعية وراء القواعد الخاصة بك، وقال انه سوف يطور فهمه أفضل لأساليب الحياة ، وأنه سيكون أيضا أكثر عرضة لاتباع القواعد عندما لم يكن هناك الأب لفرضها عليه .

عرض تحذير واحد للقضايا الصغرى :

يطبق الآباء الموثوقون عواقب فورية على انتهاكات القواعد. فإذا الطفل ضرب أحداً ، فإنه تمنح مهلة أو قد يفقد امتياز ما ، ولكن بالنسبة للقضايا البسيطة، فإنه يقدم تحذيراً للطفل ، يقول الأب للطفل ما هي النتيجة إذا لم يغير سلوكه ، لذلك لا تضيع وقتك قول أشياء لا معنى لها “لا تجعلني أقول لك مرة أخرى!” بدلا من ذلك، ويقول: “إذا كنت لا تتوقف ضجيجا بضرب الشوكة على الطاولة ، لا يمكنك لعب ألعاب الفيديو اليوم “، أو” إذا كنت لا تلتقط لعبك الآن، فلن تكون قادرا على الذهاب إلى الحديقة بعد الغداء “.

أظھر لطفلك أن تقول ما تقصده ، وإذا لم يستمع إلى التحذير الخاص بك، طبق العقاب عليه .

استخدام العواقب التي تعلم دروس الحياة :

الآباء لا يجعلون الأطفال يعانون من أخطائهم . فهم يتجنبون إغواء الأطفال ولا يستخدمون العقاب البدني.

كما أنهم لا يستخدمون هفوات الذنوب أو يقولون أشياء مثل: “أنا مخيب الأمل فيك “. بل إنهم يساعدون الطفل على رؤية اختياره السيئ، ولكن ليس أنه شخص سيئ ، وعادة ما تكون العواقب منطقية في طبيعتها ، لذلك قد يفقد الطفل الذي يرفض عدم اللعب بلعبة الفيديو امتياز لعبة الفيديو لمدة 24 ساعة.

إيجاد العواقب التي من شأنها أن تساعد طفلك على تعلم أفضل في المستقبل ، . فإذا ضرب شقيقه ، فلا تصفعه على خده ، بدلاً من ذلك، لا تعطيه مكافأة ( امتياز ) ، ثم حاول ان تعلمه كيف يدير الغضب أو يتعلم مهارة حل النزاعات ، واسأله “ماذا يفعل إذا غضب دون أن يضرب أخاه ” فيتعلم بدائل للضرب . وأن يستفيد من العقاب فبدلاً من القول : “يمكنك أن تلعب الألعاب بالجهاز اللوحي مرة أخرى عندما أتمكن من الوثوق بك مرة أخرى”، تقول “يمكنك استخدام الجهاز اللوحي مرة أخرى عندما تتصرف بحكمة ، ويمكنك أن تنجز وتكمل الأعمال المنزلية الخاصة بك في الوقت المحدد ” .

عرض الحوافز :

يستخدم الآباء الموثوقون المكافآت لتحفيز الأطفال ، . ولطن هذا لا يعني أنهم يمنحون أطفالهم بكثرة الهدايا ،.

بدلا من ذلك، عندما يعاني الطفل من مشكلة سلوكية محددة، يستخدم الآباء حوافز لمساعدة الطفل على العودة إلى المسار الصحيح ، وفيما يلي بعض الأمثلة على ذلك :

يرفض طفل ما قبل المدرسة النوم في سريره الخاص ، يمنح الأب له مكافأة كي ينام في فراشه .

طفل يبلغ من العمر 10 سنوات لا يستيقظ مبكراً للمدرسة في الصباح. يضع والداه جهاز توقيت كل صباح فإذا استيقظ قبل الوقت ، يسمح له استخدام جهازه اللوحي في ذلك اليوم .

نسي طفل يبلغ من العمر 12 عاما لجلب كتبه إلى البيت من المدرسة. يبدأ والديه في مراقبته بشكل أوثقمع منحه هدية ومكافأة كلما التزم بجلب أدواته من المدرسة إلى المنزل ، ويكافأ مرة أخرى بزيارة حديقة الحيوان

النظر في كيفية استخدام المكافآت لتعليم طفلك مهارات جديدة. خطة مكافأة بسيطة هي وسيلة سريعة وفعالة لتغيير سلوك طفلك .

دع طفلك يقوم بخيارات صغيرة :

الآباء يعطون بعض قرارات صغيرة لأطفالهم لكي يتعودوا على اتخاذ قرارات أكبر في وقت لاحق من حياتهم . لذا اسأل طفلك “هل تريد البازلاء أو الذرة ؟” أو “هل تريد تنظيف غرفتك قبل أو بعد وجبة العشاء؟” المهم أن يتمكن الطفل من العيش مع أي خيار أو قرار .

التوازن بين الحرية مع المسؤولية :

يتوقع أولياء الأمور أن يكون أطفالهم مسؤولين وأنهم يهيئونهم للنجاح بالحياة ، في ما يلي بعض الأمثلة عن كيفية القيام بذلك :

بعض الأطفال ينسى أن يحزم جميع المواد التي تحتاجها للمدرسة ، وقد يضع الوالدان له جدول للمواد التي سوف يدرسها كل يوم ، وبالتالي يطلب منه قبل الخروج أن يطلع على الجدول .

وبعضهم يتذمر عندما يستعد للمدرسة في الصباح ، فيضع والديه جدول زمني لتذكيره متى يجب أن يلبس ملابس المدرسة وتناول وجبة الإفطار وتنظيف أسنانه. ويذكرانه بأن ينظر إلى الساعة وأن يلتزم بجدوله الزمن ،.وذا كان الطفل يتذمر من كل شيء ، يقوم والداه بوضع خطة إدارة السلوك التي من شأنها دعم جهود الطفل ليصبح أكثر استقلالية ، ولا ينسيا تقديم دعم إضافي في البداية، ولكن مع التأكد من أن الطفل لا يصبح متكلاً على والديه ، ومع مرور الوقت، سوف يعتمد على نفسه .

تحويل الأخطاء إلى فرص التعلم :

على الآباء عدم إحراج الأطفال لارتكابهم الأخطاء ، بدلاً من ذلك، فإنهم يساعدونهم على معرفة كيفية تحويل تلك الأخطاء إلى فرص التعلم.

لذلك عندما يرتكب طفلك خطأ، اشرح لماذا كان سلوكه تصرفاً خاطئاً ، قل شيئا من هذا القبيل، “إن أخذ شيء ليس لك هو خطأ ، وهذا يضر بمشاعر الآخرين ويمكن أن يجعل الزملاء يعتقدون أنك حقير أو أنك لا تقول الحقيقة “.

عندما يضر طفلك بشخص ما ساعده على تعديله سلوكه وأن يعتذر له ، فمثلاً يصر الوالدان على إعادة الطفل لعبته المفضلة إلى أخته بعد أن ضربها ، أو يعتذر إليها إذا أساء إليها .

إذا كان طفلك يرتكب الخطأ بشكل متكرر حل معه مشكلته معاً ، قل “هذه هي المرة الثانية التي فاتك باص المدرسة هذا الشهر ، ما رأيك ان أوصلك إلى محطة الباص في الوقت المحدد؟ “.

شجعه على الانضباط الذاتي :

الآباء غير مهتمين بالسيطرة على أبنائهم – يسعون لتعليم الأطفال كيف يسيطرون على أنفسهم.

لذلك لا يهدئ طفلك في كل مرة عندما يغضب ، علمه كيف يهديء نفسه ، ولا تزعج طفلك ليقوم بأعماله ، وساعده ليصبح مسئولاً للقيام بأعماله من تلقاء نفسه ، وضع خطة إدارة السلوك التي تركز على تعليم الأطفال المهارات الحياتية ، الدافعية ، إدارة الغضب، والانضباط الذاتي سوف تخدمه بشكل جيد طوال حياتها

الحفاظ على العلاقة الصحية مع طفلك :

إن الوالدية الرسمية ليست حول أوامر النباح والإصرار وعلى الطاعة. بدلا من ذلك، انها حول كونها نموذجا جيدا وتعليم مهارات الحياة للأطفال.

على عكس الآباء الاستبدادية، الآباء المتسامحين أكثر دفئاً ومحبة ، أنهم يظهرون المودة وهم يعرفون المودة مهمة أنه لرعاية الأطفال.

خصص بضع دقائق كل يوم لإعطاء طفلك اهتمامك غير المقسم – حتى في الأيام التي تتصرف فيها بشكل سيء. إن قضاء وقت ممتع معا سيساعد طفلك على الشعور بالحب والقبول، وهو أمر أساسي لمساعدته على الشعور بالثقة بشأن من هو وما يمكن تحقيقه .

المصادر :

