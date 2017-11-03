ذوي الحربي بمكة المكرمة يتنازلون عن دية ابنهم لوجه الله

قام الشيخ علي بن حسين الذروي شيخ جخيرة بمحافظة صبيا بمنطقة جازان ويرافقة الشيخ خضر بن كريم الحربي العمدة بمحافظة جدة بمنطقة مكة المكرمة بالشفاعه لدى عائلة ناصر البلادي للتنازل عن دية الابن المتوفي ناصر بن ناصر البلادي اثر حادث مروري ، حيث كان في استقبال المشايخ ومرافقيهم والد المتوفي البلادي ورحب بهم اجمل ترحب وأعلن عن تنازله عن مبلغ الدية لوجه الله عن الطرف الاخر جبران يحي ابراهيم جعفري، من جانبه ثمن الشيخ علي بن حسين الذروي والشيخ خضر الحربي عن الموقف الإنساني النبيل بالصفح والعفو والتنازل عن الدية و كما أعرب الوالد يحى ابراهيم جعفري عن بالغ وامتنانه وشكره لوالد ناصر البلادي بالعفو عن ابنه وعدم قبول الدية التى تنازل عنها لوجه الله ودعاء الله للابن المتوفي بالرحمه والمغفره والصبر على قضاء الله وقدره وان يجعل ما قدموه في ميزان حسناتهم وان يعوضهم الله خير ويربط على قلوبهم.

