لقاء مفتوح مع المصورين الفوتوغرافيين بجمعية الثقافة والفنون بجازان

طرح عدد من المصورين الفوتوغرافيين والفيديو آرت مطالبهم على طاولة جمعية الثقافة والفنون بجازان خلال اللقاء المفتوح الذي جمعهم مساء أمس الأول بالمركز الثقافي بجازان لمناقشة أبرز التصورات والاحتياجات الخاصة بفناني التصوير والفيديو آرت بمنطقة جازان .

وتحدث الفنانون عن أبرز المعوقات المتمثلة بالحصول على التصاريح الخاصة لأعمالهم الفنية بما يتناسب مع اللوائح المنظمة لذلك , كون بعض الجهات لا تعترف بالتصاريح الممنوحة للمصورين داخل وخارج المنطقة , مبدين تذمرهم من تعارض أدوار الجهات المنظمة كون بعض الجهات تسمح بالتصوير وبعضها يمنع ذلك .

وتفاءل المصورون بعهد جديد للفنون مع الإدارة الجديدة الجمعية بما يكفل لهم حقوقهم ويوضح واجباتهم , موجهين الشكر للجمعية لحرصها على عقد مثل هذه اللقاءات , وتقريب وجهات النظر , والاستفادة من توحيد العمل تحت مظلة واحدة .

وأوضح رئيس فرع جمعية الثقافة والفنون بجازان الأستاذ علي زعلة بأن الجمعية تحرص على عقد هذه اللقاءات مع كافة الأطياف الفنية والثقافية في المنطقة , وأن هناك خططا شاملة لإقامة معارض خاصة بالمصورين كالمشاركة بالمهرجانات الوطنية داخل وخارج المنطقة , وحضور دائم في المتلقيات والاحتفالات .

وأكد زعلة بأن مطالب المصورين تأتي ضمن خطة وأنشطة وبرامج الجمعية لهذا العام والتي تتضمن العديد من الدورات التدريبية وورش العمل والمشاركات المختلفة والسعي لدعم المواهب الفنية .

وختم زعلة حديثه بالتأكيد على أهمية الاعتناء بأعمال الفنان وأفكاره وصقل مواهبه ورؤاه ، كون التصوير له قواعد وأصول ، وثقافة الصورة فن ورسالة وترجمة للحس الإنساني والوطني الذي ينعكس في أعمال المصورين المبدعين .