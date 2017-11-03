تساؤلات حول الكتاب المسحوب

لا أريد ولن أرضى أن أكون عوناً لتلك الفئة -مهما اختلفنا في تسميتها إن اتفقنا على توصيفها- لزيادة شهرة باطلهم، ولكني هنا أتساءل عدة تساؤلات أكثر أهمية من كتابة مقال تعودنا رؤية مثله وإن اختلف موضوعه كردة فعل على قضية ما. كتبت فيما سبق عن أهمية اصدار القرار بعيداً عن ردات الفعل كما كتبت عن أهمية إيجاد آلية فاعلة بدلاً من الحاجة لتحويل أي موضوع إلى قضية رأي عام فقط لرد حق أو لإبطال باطل أو لكف ظلم، فليس الكل قادر على ذلك، فإحقاق الحق يجب ألا يكون مرهوناً بعدد من يغرد به.

هل من المعقول ألا يتم الالتفات إلا لِمَا يتحول إلى قضية رأي عام؟ أو ليس إيقاف الكرات الصغيرة ابسط وأقل كلفةً من الانتظار حتى يكبر حجمها ويكثر عددها؟ أوليس من حق وواجب جهة ما أن تقوم بتلك المهام التي أوكلت للسلطة الخامسة إن صحت هذه التسمية؟، أقصد بها الرأي العام الغير موجَه. هل يكفي أن يرمي أياً كان –ولو كان وزيرا- المشكلة على عاتق من سبقه ولو كان محقاً؟ أمَا تُنبؤ مثل هذه الحالات عن مشكلة أعمق من اعتقاد أن توجيه أصبع اتهام هو المخرج؟ اين القِسم المسؤول عن الفسح في وزارة الاعلام عن هذه الكتاب؟ أين الموظف الفاسح ومشرفه الراشد ورئيسهما المصطفى؟ وأين القَسَم على خدمة الوطن؟ أين صوت نزاهة من مثل هذه القضايا؟ وأين سلطة من له حق الادعاء؟ وأين يد من له حق الكف؟ وأين عدل من ادعا العدلَ عن الميل؟ كيف تتم الموافقة على طباعة مثل هذا الإفراز الضار وبيعه على أنه كتاب؟ كيف يسمح لهذه الصور المخلة أن تكون على رفوف المكتبات؟ ألا يستحق الذوق العام الاعتذار من كل طرف أساء له؟ هل من إمكانية لسن قانون يقنن الحرية؟ هل من قانون يعنى بحماية الكل من تمادي وتعدي البعض على سلامة فكر النشء؟ هل كانت ردود فعل وسائل الإعلام وغيرها ستكون مشابهة لو أن هذا المنتج كان من غير هذه الشخصية؟ أولم تُقرع طبول الإعلام على قضايا أقل شأناً؟ أم أن السبب كون وزارتها مسؤولة عن مثل هذه القارعة؟ الحقيقة حينما تنصرف الكثير من وسائل الإعلام عن أبطال الوطن الحقيقيين وتتجاهل إنجازات أبناء الوطن العلمية في الصروح العالمية لمثل (ياني ضحكت) و (يوه يوه) فلا عجب من الخواء والخوار.

ألا يوجد جهة أياً كانت مسؤولة عن تحديد من يجب أن يدعم إعلامياً؟ ويجب أن تتابع من كثب توجه الإعلام وتوجيهه لما فيه مصلحة الوطن؟ بغض النظر عن توجه الكتاب وأهدافه ومن يدعمه، هل ازدواجية المعايير باتت سمة لنا؟ هل تباين المشترين وسلطة البائعين ما يحدد المكيال؟