مدرسة الحسينية الثانوية تكرم المعلم ممدوح المهدي لتقاعده

أقامت مدرسة الحسينية المتوسطة والثانوية حفل تكريم للاستاذ ممدوح المهدي تقي الدين لانتهاء فترة عملة كمعلم متعاقد بمدرسة الحسينية المتوسطة والثانوية بتعليم صبيا وذلك بحضور ورعاية مدير مكتب تعليم صبيا الدكتور عبدالرحمن رديني ،

وبدا الحفل باستقبل الطلاب الأستاذ ممدوح استقبال حار لحظة دخوله مقر الحفل والمقر لذلك

ثم بدأت فقرات الحفل بالقرآن الكريم

ثم توالت الفقرات بكلمة لقائد المدرسة الأستاذ إبراهيم بن حسن الذروي شكر فيها المعلم ممدوح واثنى على جهوده ودوره البارز في تميز طلاب المدرسة بمادة الرياضيات وجهوده الواضحه والبارزه في مختلف أنشطة وبرامج المدرسة اثره الإيجابي لمنسوبي مدرسة الحسينية الثانوية ثم بعد ذلك كلمة المعلمين التي ألقاها نيابة عنهم الأستاذ علي احمد خضيري ثم قصيدة من الطلاب وتوالت المشاركات والفقرات و تخللها عرض مرئي. و لقاء مع الاستاذ ممدوح ادار الحوار فيه الأستاذ محمد الدش ومن ثم تم عرض مقتطفات من مداخلات ورسائل وصلت كمشاركات هذه المناسبه للأستاذ ممدوح من طلابه ومحبيه المتخرجين من المدرسة والطلاب

وفي نهاية حفل التكريم تم تقديم الهدايا والدروع التذكارية مقدمة من المدرسة و12 هدية من الفصول وهدايا قدمت من المشرفين التربويين ومن طلابه من خارج المدرسة وهدية جمعية الكدمي.

بعدها قام الأستاذ ممدوح بتكريم الطلاب المتفوقين وعددهم 51 طالب

وفِي نهاية الحفل ختم مدير مكتب تعليم صبيا بكلمة ثمن فيها دور المدرسة الريادي والتربوي وشكر قايد المدرسة و جميع منسوبيها على الجهود المبذولة وكذلك شكر الحضور وتمنى للأستاذ ممدوح المهدي التوفيق