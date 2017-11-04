شاب عشريني يتعرض للطعن | فيفاء أون لاين
السبت, 15 صفر 1439 هجريا, الموافق 4 نوفمبر 2017 ميلاديا

شاب عشريني يتعرض للطعن

شاب عشريني يتعرض للطعن
فيفاء أون لاين - متابعة

تعرض شاب عشريني لإصابات بليغة بعد تعرضه لطعن بسلاح أبيض “سكين” على خلفية مضاربة جماعية بمحافظة دومة الجندل التابعة لمنطقة الجوف.

وقال الناطق الإعلامي لشرطة منطقة الجوف المقدم يزيد النومس، انه في تمام الساعة الثالثة من فجر يوم الخميس الموافق 1439/2/13 هـ ورد بلاغ لشرطة محافظة دومة الجندل من غرفة عمليات دوريات الامن بالمحافظة عن دخول شخص عشريني لمستشفى دومة الجندل العام، مصاب بظهره ويده من سلاح أبيض (سكين) على إثر مضاربه جماعية ولازال منوم بالمستشفى وحالته مستقرة، وتم إيقاف ثلاثة أشخاص وجرى اشعار النيابة العامة ولا يزال تعقب باقي الأطراف جاري.

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