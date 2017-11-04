شاب عشريني يتعرض للطعن

تعرض شاب عشريني لإصابات بليغة بعد تعرضه لطعن بسلاح أبيض “سكين” على خلفية مضاربة جماعية بمحافظة دومة الجندل التابعة لمنطقة الجوف.

وقال الناطق الإعلامي لشرطة منطقة الجوف المقدم يزيد النومس، انه في تمام الساعة الثالثة من فجر يوم الخميس الموافق 1439/2/13 هـ ورد بلاغ لشرطة محافظة دومة الجندل من غرفة عمليات دوريات الامن بالمحافظة عن دخول شخص عشريني لمستشفى دومة الجندل العام، مصاب بظهره ويده من سلاح أبيض (سكين) على إثر مضاربه جماعية ولازال منوم بالمستشفى وحالته مستقرة، وتم إيقاف ثلاثة أشخاص وجرى اشعار النيابة العامة ولا يزال تعقب باقي الأطراف جاري.