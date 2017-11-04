“الإسكان” تعلن اكتمال الحجز في هذه المشاريع سكنية

أعلنت وزارة الإسكان ، عن اكتمال حجوزات 3 من مشاريعها عبر برنامج البيع على الخارطة في مدن الأحساء، وأبها، وخميس مشيط.

وأوضحت الوزارة أنه حُجز من خلالها نحو 5 آلاف وحدة سكنية، عبارة عن فلل وتاون هاوس في تلك المناطق، على أن يتم البدء في تسليم المساكن خلال مدة لا تتجاوز الثلاثة أعوام من خلال برنامج البيع على الخارطة، وذلك بالشراكة مع القطاع الخاص.

وفي ذات السياق ذكرت أنها أنهت إجراءات الحجز والمعاينة لثلاثة من مشاريعها بواقع 1510 وحدات سكنية في مدينة الأحساء، و1970 وحدة في مدينة أبها، و1584 بمحافظة خميس مشيط، تشمل وحدات سكنية عبارة عن فلل وتاون هاوس، بمساحات مختلفة تصل إلى 500 متر مربع، وبأسعار تتراوح بين 250 ألف و700 ألف ريال.

وأشارت إلى أنها تستهدف من خلال هذه المشاريع إتاحة خيارات متنوعة أمام المستفيدين من برنامج الدعم السكني، وتوفير المساكن بالشراكة مع القطاع الخاص بضمانات الجودة العالية والأسعار المناسبة لجميع فئات المجتمع.