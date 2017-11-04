بي إم دبليو تستدعي أكثر من مليون سيارة

استدعت شركة “بي إم دبليو” الألمانية لصناعة السيارات الفارهة نحو 1.4 مليون سيارة في أمريكا الشمالية بسبب مخاطر اشتعال حريق في العديد من طرازاتها، وذلك حسبما كشفت وثائق من الإدارة الأمريكية الوطنية لسلامة الحركة على الطرق السريعة اليوم الجمعة، غير أن “بي إم دبليو” قدرت في بيان عدد السيارات المسترجعة بنحو مليون سيارة فقط.

وتشمل الخطوة عمليتي استدعاء منفصلتين حدث تداخل جزئي للسيارات المعنية وهي من فئات 3 و5 وكذلك فئات إكس 5 وإكس 3 وزد 3 وزد 4 وهي طرازات تم تصنيعها بين عامي 2006 و2011.

وضمت عملية الاستدعاء الأولى أكثر من 740 ألف سيارة حيث يمكن لعيب في جزء من المحرك أن يتسبب في دوائر كهربائية قصيرة “ماس كهربائى”، وأبلغت الشركة الألمانية الإدارة الأمريكية لسلامة الحركة على الطرق السريعة أنه على حد علمها لا يوجد أي حوادث أو إصابات تتعلق بهذه المسألة.

وتم في عملية الاستدعاء الثانية استدعاء نحو 673 ألف سيارة نظرا لوجود خطر ارتفاع درجة الحرارة بأكثر من اللازم واشتعال النار بأحد الكابلات بسبب عيوب في التسخين وتكييف الهواء، ووفقا للشركة، قالت إنها تلقت تقارير عن وقوع أربع حوادث ثلاثة منها قيل إن تلك العيوب تسبب في الحادث.