هزة أرضية جديدة قوتها 3 درجات شمال النماص | فيفاء أون لاين
السبت, 15 صفر 1439 هجريا, الموافق 4 نوفمبر 2017 ميلاديا

هزة أرضية جديدة قوتها 3 درجات شمال النماص

هزة أرضية جديدة قوتها 3 درجات شمال النماص
فيفاء أون لاين - متابعة

رصدت هيئة المساحة الجيولوجية هزة أرضية جديدة صباح اليوم السبت على بعد 13 كلم شمال محافظة النماص بمنطقة عسير.

وقالت الهيئة إن الهزة كانت بقوة 3 درجات على مقياس ريختر، وحدثت على عمق 5.4 كلم.

وتعد هذه الهزة الأرضية هي الثانية التي تشهدها المنطقة خلال 24 ساعة، حيث رصدت هيئة المساحة الجيولوجية فجر أمس الجمعة هزة أرضية على بعد 16 كلم شمال غرب محافظة النماص بلغت قوتها 4 درجات على مقياس ريختر، وحدثت على عمق 9.1 كلم.

ولفتت الهيئة أمس إلى أن أثر الهزة امتد إلى مدينة النماص وبيشة والقرى المجاورة (حلباء وآل جميل والغرة والمدانة وخشرم وآل قحطان والفرعة وآل عمر).

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