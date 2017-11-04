توقع بإغلاق 40% من “هذه المدارس” في المملكة بحلول 2019

توقع نائب رئيس اللجنة الوطنية للمدارس العالمية زياد الرحمة، انخفاض عدد المدارس العالمية في المملكة وإغلاق نحو 40%، منها أبوابها مع نهاية العام 2018 وبداية 2019م؛ وذلك بسبب مردودها المالي غير المجدي وارتفاع تكلفتها التشغيلية.

وأشار الرحمة، وفقاً لـ “الوطن”، إلى أن بعض ملاك المدارس العالمية اضطروا إلى خفض المصروفات الدورية بنسبة 60%، والاستغناء عن 20% من الكادر التعليمي، بعد انخفاض عدد الطلاب في تلك المدارس لنسبة تزيد على 50%.

وأكد أن أسعار المدارس العالمية لم يطرأ عليها أي تغيير حتى الآن، رغم انخفاض أعداد طلابها إلى النصف، لعدة أسباب من بينها صعوبة المناهج الدراسية.