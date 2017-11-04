الإطاحة بعصابة مكونة من 3 سيدات ورجلين تخصصت في هذه الجريمة

ألقت شرطة مكة المكرمة القبض على عصابة مكونة من 3 نساء ورجلين، تخصصت في استدراج سائقي مركبات الأجرة والاعتداء عليهم وسلبهم.

وبيّن مصدر، وفقاً “سبق”، أن شرطة جرول تلقت بلاغاً من سائق ليموزين بشأن تعرضه للضرب والسلب من قبل 3 نساء ورجلين، بعدما استوقفته النساء الثلاث وطلبن منه توصيلهن لأحد المواقع.

وأضاف المصدر أن السائق عند وصوله إلى الموقع المتفق عليه بين أفراد العصابة، جرى استيقافه من قبل شخصين على أنهما رجلا أمن، وقاما بالاعتداء عليه وسلب ما عنده من أموال وأجهزة جوال.

وأشار إلى أن الشرطة تمكنت من التعرف على أوصاف الجناة والقبض عليهم، حيث اتضح أنهم ثلاث نساء من جنسيتين مالية ونيجيرية وشابان سعوديا الجنسية، وسلمت المضبوطات والأشخاص لشرطة جرول التي أحالت ملف القضية للنيابة العامة.