تعليم صبيا ينال الصدارة ويمثل المملكة عالميا

حصدت إدارة تعليم صبيا 10 مراكز متقدمة وحققت نتائج مشرفة على مستوى المملكة لتمثلها عالمياً في مسابقة موهوب العلوم والرياضيات 2017 وذلك بتحقيقها 5ميداليات ذهبية و4 ميداليات فضية وميدالية برونزية في العلوم والرياضيات.

ففي العلوم حققت إدارة تعليم صبيا 6 مراكز بـحصدها 3 ميداليات ذهبية تقلدتها كلا من الطالبة ريفان الحسن أحمد خطار من المتوسطة الأولى بصبيا والطالبة ريفان الحسن ناصر أبو جره من ابتدائية ومتوسطة المجديرة والطالبة عاتكه إبراهيم عيسى أبو جره من ابتدائية ومتوسطة المجديرة كما حصدت الإدارة 2 ميداليتين فضيتين نالتهما كلا من الطالبة شهد مفرح صرخي من ابتدائية الفرشة والطالبة ريم أحمد مفرح مشيخي من ابتدائية العيدابي الأولى إضافة لحصد ميدالية برونزية في الكيمياء حققتها الطالبة يارا فيصل محمد مشيخي من متوسطة الشقيق.

وفي منافسات الرياضيات حققت الإدارة أيضاً 4 مراكز متقدمة حيث حصلت على الميدالية الذهبية بتحقيق المراكز الثاني والثالث وعلى الميدالية الفضية من خلال حصد المركز الرابع والخامس فقد فازت بالذهبية الطالبة جوري فيصل محمد مشيخي من ابتدائية الصقعان بالدرب والطالبة ليان حمد بن محمد هجري من متوسطة صبيا الخامسة وحصلت الطالبتان مرام خميس هادي من ابتدائية نخلان والطالبة أميرة يحيى حسن دماس من متوسطة منشبه بالدرب على الميداليتين الفضيتين جاء ذلك خلال بيان لوزارة التعليم أعلنت من خلاله نتائج المسابقة وأسماء الفائزين والفائزات.

يذكر أن المسابقة مرت بعدد من المراحل وتهدف إلى اكتشاف عناصر متميزة في تخصصي الرياضيات والعلوم، إضافةً إلى إعطاء الفرصة لأكبر عدد للانضمام إلى تدريب الأولمبياد الدولي في المراحل الأساسية، وقد أشرف على الطالبات تدريبا وتأهيلا في تعليم صبيا قسم نشاط الطالبات متمثلا بمنسقة المشروع الأستاذة لوله ال سريع مشرفة المجال العلمي بقسم النشاط ومنسقات المسابقة في مكاتب تعليم إدارة تعليم صبيا والمعلمات المتميزات والقائدات في المدارس المرشحة.

وبهذه المناسبة هنأ مدير تعليم صبيا الدكتور عسيري بن أحمد الأحوس الفائزات بهذا الإنجاز الفذ معرباً عن فخره بأبنائنا وبناتنا الذين يثبتون بأنهم على مستوىً عالٍ من المنافسة مؤكدا بأن ما حققنه هؤلاء الطالبات هو نتاج جهدهم ومثابرة، وأيضاً جهود متواصلة ومتابعة حثيثة من معلماتهن اللاتي غرسن فيهن هذه القدرة التنافسية وحب التعلم، وأيضاً جهود متميزة لأسر تقف خلفهم وتدعمهم وتذلل الصعاب، مقدما شكره لكل من ساند لتحقيق هذا الإنجاز والوصول بتعليم صبيا وابنائه وبناته إلى منصات التتويج.

من جانبها باركت مساعدة مدير التعليم الأستاذة حنان بنت علي الحازمي للفائزات وذويهم وقسم النشاط شاكرة وممتنة ومقدرة هذا الإنجاز الغير مسبوق والذي سيكون له بالغ الأثر على الطالبات مؤكدة بأنه يعد ثمرةً للرؤى والجهود، وتنفيذا للأهداف الاستراتيجية المرسومة و التي تنص على تنمية الجيل وصقل مواهبه ودليل واضحاً على جودة مدارس تعليم صبيا ونوعية مخرجاتها.