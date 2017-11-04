بلدية فيفاء تؤكد دعمها للنادي الرياضي بالمحافظة | فيفاء أون لاين
السبت, 15 صفر 1439 هجريا, الموافق 4 نوفمبر 2017 ميلاديا

بلدية فيفاء تؤكد دعمها للنادي الرياضي بالمحافظة

بلدية فيفاء تؤكد دعمها للنادي الرياضي بالمحافظة
فيفاء - فيفاء أون لاين

ضمن الشراكات المجتمعية لبلدية فيفاء وتعاونها المستمر مع جميع الجهات أكدت بلدية فيفاء دعمها لنادي فيفاء الرياضي الاجتماعي الثقافي وذلك من خلال المشاركة في تجهيز ملعب النادي الرياضي .
جاء ذلك أثناء استقبال رئيس البلدية الدكتور سالم بن علي منيف في مكتبه أمس الأول عضو النادي عضو المجلس البلدي الأستاذ عبدالله سلمان الفيفي .
حيث ناقش الجميع الأمور المتعلقة بالنادي والصعوبات والمعوقات وطريقة دعمه وثمن رئيس البلدية خلال اللقاء دور النادي في خدمة القطاع الرياضي والشبابي وكذلك الثقافي والاجتماعي وأبدى رئيس البلدية استعداده للمساهمة في دعم النادي تلبية لطموحات أبنائنا الشباب .
من جانبه أعرب رئيس وأعضاء نادي فيفاء الرياضي الثقافي الاجتماعي عن شكرهم وتقديرهم لرئيس البلدية الدكتور سالم بن علي منيف على تعاونه المستمر مع النادي ودعمه اللامحدود للرياضة والشباب بالمحافظة بشكل خاص والقطاع الجبلي بشكل عام .

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