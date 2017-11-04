أمر ملكي : اعفاء وزير الحرس الوطني من منصبه

أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود أمراً ملكيا اليوم وهذا نصه :

الرقم : أ / 39

التاريخ : 15 / 2 / 1439هـ

بعون الله تعالى

نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم ( أ / 90 ) بتاريخ 27 / 8 / 1412هـ.

وبعد الاطلاع على نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم ( أ / 13 ) بتاريخ 3 / 3 / 1414هـ.

وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم ( أ / 68 ) بتاريخ 9 / 4 / 1436هـ.

أمرنا بما هو آت:

أولاً : يُعفى صاحب السمو الملكي الأمير / متعب بن عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود وزير الحرس الوطني من منصبه.

ثانياً : يعين صاحب السمو الأمير / خالد بن عبدالعزيز بن محمد بن عياف آل مقرن وزيراً للحرس الوطني.

ثالثاً : يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود