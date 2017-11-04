أمر ملكي : اعفاء وزير الحرس الوطني من منصبه

أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود أمراً ملكيا اليوم وهذا نصه :
الرقم : أ / 39
التاريخ : 15 / 2 / 1439هـ
بعون الله تعالى
نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم ( أ / 90 ) بتاريخ 27 / 8 / 1412هـ.
وبعد الاطلاع على نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم ( أ / 13 ) بتاريخ 3 / 3 / 1414هـ.
وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم ( أ / 68 ) بتاريخ 9 / 4 / 1436هـ.
أمرنا بما هو آت:
أولاً : يُعفى صاحب السمو الملكي الأمير / متعب بن عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود وزير الحرس الوطني من منصبه.
ثانياً : يعين صاحب السمو الأمير / خالد بن عبدالعزيز بن محمد بن عياف آل مقرن وزيراً للحرس الوطني.
ثالثاً : يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه.
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
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