ملتقى أبناء عبس بالمنطقة الشرقية | فيفاء أون لاين
السبت, 15 صفر 1439 هجريا, الموافق 4 نوفمبر 2017 ميلاديا

ملتقى أبناء عبس بالمنطقة الشرقية

ملتقى أبناء عبس بالمنطقة الشرقية
حسن العبسي ـ الدمام
أقام أبناء عبس بالمنطقة الشرقية ليلة السبت ١٤٣٩/٢/١٤  بمدينة الجبيل احتفالهم الرابع  الذي يهدف إلي زيادة أواصر التواصل والتراحم ولم الشمل ومساعدة بعضهم البعض
قدم الحفل الأخ / عبدالرحمن علي صعقان العبسي
قدم كلمة إدارة الملتقى الأخ / معبر يحي العبسي  أشاد فيها بجهود إدارة الملتقى ورئيس الادارة  الأخ / منصور يحي راعي العبسي  الذين بذلوا جهداً كبيراً في نجاح هذا الملتقى من بدايته حتى الان
كما اشاد الأخ / معبر  بدور الأخ / احمد مساعد المقرن العبسي
والأخ / ربيع عيسى محمد العبسي
اصحاب الفكرة الذين بذلوا جهداً في التواصل مع أبناء عبس في مختلف مدن المنطقة الشرقية  جزاهم الله خيراً
وقد تم تكريم المتقاعدين من أبناء عبس في المنطقة الشرقية  الذين خدموا دينهم ومليكهم ووطنهم  . وهي بادرة تشكر عليها إدارة الملتقى
المكرمين هم
الأخ / منصور يحي راعي العبسي
الأخ / هادي يحي مبروك العبسي
الأخ / طامي حسن جماح العبسي
الأخ / عبدالله علي دولة العبسي
الأخ / حسن علي حسن العبسي
الأخ / علي ابراهيم مبارك ابوعبسي
وقد كان حفلاً جميلاً رائعاً ساد فيه روح الإخوة والمحبة والترابط
وفي النهاية دعى الجميع الله سبحانه وتعالى ان يحفظ بلادنا وقادتنا من كل شر وسوء وان يزيد الله بلادنا أمناً وتقدماً

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