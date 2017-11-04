أمر ملكي : انهاء خدمات قائد القوات البحرية

أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود أمراً ملكيا اليوم وهذا نصه :
الرقم : أ / 41
التاريخ : 15 / 2 / 1439هـ
بعون الله تعالى
نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
والقائد الأعلى لكافة القوات العسكرية
بعد الاطلاع على نظام خدمة الضباط، الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م / 43 ) بتاريخ 28 / 8 / 1393هـ ، وتعديلاته .
وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم ( أ / 123 ) بتاريخ 15 / 7 / 1435هـ .
وبعد الاطلاع على الأمر السامي رقم 5068 / م ب بتاريخ 5 / 6 / 1428هـ .
وبناء على ما عرضه علينا سمو وزير الدفاع.
أمرنا بما هو آت :
أولاً : تُنهى خدمة الفريق الركن / عبدالله بن سلطان بن محمد السلطان قائد القوات البحرية بإحالته إلى التقاعد .
ثانياً : يرقى اللواء البحري الركن / فهد بن عبدالله الغفيلي إلى رتبة فريق ركن، ويعين قائداً للقوات البحرية .
ثالثاً : على سمو وزير الدفاع تنفيذ أمرنا هذا .
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
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