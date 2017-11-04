الفرق بين العقوبة والتأديب / الانضباط

عندما يتعلق الأمر بتصحيح سوء سلوك طفلك، هناك فرق كبير بين العقاب والانضباط . في حين أن العقاب يركز على جعل الطفل يعاقب من كسر القواعد ، فالانضباط هو يعلمه كيفية يختار السلوك الجيد في المرة القادمة.

ما هو العقاب؟

تنص العقوبة على معاقبة الطفل على خطئه ، وأنها تجعل الطفل “يدفع ضريبة” عن أخطائه ، وفي بعض الأحيان تعني العقوبة شعور أحد الوالدين بالإحباط أو كلاهما ، وفي أوقات أخرى تنبع العقوبة من اليأس ، وقد يجبر أحد الوالدين بالصراخ أو الصفع على وجه الطفل أو حرمان الطفل من أي امتياز لدى الطفل ، في محاولة لإرسال رسالة واضحة بأن سلوكه قد يتغير بشكل أفضل..ألخ

والعقاب هو السيطرة على الطفل، بدلا من تعليم الطفل كيفية السيطرة على نفسه ، وفي أغلب الأحيان، يغير العقاب الطريقة التي يفكر بها الطفل عن نفسه ، فالطفل الذي يتعرض لعقوبة خطيرة قد يبدأ في التفكير، “أنا سيئ” ، أي فبدلا من التفكير في أنه اختار عملاً سيئا ، فأنه يعتقد أنه شخص سيء.

الآباء المستبدون يعاقبون أطفالهم ، فالعقوبة مثل الضرب على الردف ، يقصد به إلحاق الألم بالجسد ،

ومن الأمثلة الأخرى للعقاب هو إرغام المراهق على حمل علامة تقول: “أنا سرقت من المتجر” مثلاً ، أو ذكر أسماء الأطفال الآخرين المشاغبين .

مشكلات العقوبة :

العقوبة لا تعلم الأطفال كيفية حسن التصرف ، فالطفل الذي يتلقى ضربة من أحد فأنه يضرب من ضربه ولا يتعلم كيفية حل النزاع سلمياً ، وبدلا من ذلك أنه سوف يشعر بالإحباط حول لماذا لا بأس أن يضربه أبوه إذا أخطأ ، بينما لا يحق له ضرب أخيه إذا أخذ منه شيئاً .

العقاب أيضا يعلم الأطفال أنهم غير قادرين على ضبط أنفسهم ، وأن آباءهم هم يديرون سلوكهم لأنهم غير قادرين على القيام بذلك بمفردهم .

العقاب القاسي يمكن أن يسبب للأطفال أن لا يغضبوا تجاه الشخص الذي يلحق بهم الأذى ، بدلا من أن يسبب العقاب أنهم في ورطة ، لذلك بدلا من الجلوس والتفكير في كيف يمكن أن يتصرف بشكل صحيح في المرة القادمة، فأنه يضطر أن يقضي وقته في التفكير في كيف الانتقام من ضربه .

ما هو الانضباط؟

الانضباط يعلم الأطفال مهارات جديدة ، مثل كيفية إدارة سلوكهم ، حل المشكلات بأنفسهم ، والتعامل مع المشاعر غير المريحة ، والانضباط يساعد الأطفال على التعلم من أخطائهم ويعلمهم طرقاً مناسبة اجتماعيا للتعامل مع المشاعر السلبية مثل الغضب وخيبة الأمل.

وتشمل تقنيات الانضباط استراتيجيات مثل إعطاء المهلة أو حرمان الامتيازات ، والهدف من ذلك هو إعطاء الأطفال نتيجة سلبية واضحة من شأنها أن تساعده على اتخاذ قرار أفضل في المستقبل.

الانضباط يأخذ نهجا سليماً ، فالانضباط السليم ينطوي على إعطاء الأطفال قواعد واضحة وعواقب سلبية متسقة عندما يرتكبون أخطاء وحماقات .

كما أن العواقب تذكر بلحظة الألم ، في حين أن العقوبة قد تعني أن أحد الوالدين يحرم الطفل من جميع أجهزة الإلكترونيات إلى أجل غير مسمى، بينما الانضباط يعني حرمانه من مشاهدة التلفزيون لمدة 24 ساعة عندما يرفض الطفل لإيقاف تشغيله .

فوائد الانضباط :

الانضباط هو استباقي بمعنى سيطرة الطفل على نفسه ، بدلا من ردة الفعل السلبية تصدر منه ، فالانضباط يمنع من حدوث العديد من مشكلات السلوك ويجعل الأطفال يتعلمون بنشاط من أخطائهم .

هناك العديد من تقنيات الانضباط تنطوي على أساليب إيجابية ، مثل أساليب الثناء والمكافأة ، يعزز السلوك الجيد والمتكرر ، ويمنح الأطفال حوافز لمتابعة القواعد ، كما يعزز الانضباط العلاقات الإيجابية بين الوالدين والأطفال ، وفي كثير من الأحيان أن العلاقة الإيجابية تقلل البحث عن هفوات الطفل وطيشه ، مع تشجيع الطفل على حسن التصرف ، وفي حين يسمح الانضباط بالشعور بالذنب ، لكنه لا يشوه سمعة الطفل وفضحه . وهذا أمر بالغ الأهمية ، فالطفل الذي يشعر بالرضا عن نفسه هو أقل عرضة لاتخاذ خيارات سيئة. بدلا من ذلك، سيكون لديه الثقة بالنفس و قدرته على إدارة سلوكه بشكل جيد .