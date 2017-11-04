يقام في السابع من ديسمبر في شارع التحلية بالرياض جمعية ألزهايمر تستعد مبكرا لليوم العالمي للتطوع

تجري الاستعدادات في الجمعية السعودية الخيرية لمرض ألزهايمر للاحتفال باليوم العالمي للتطوع والذي يصادف – حسب الجمعية العامة للأمم المتحدة – الخامس من شهر ديسمبر من كل عام.

وتنظر الجمعية إلى هذه الفعالية السنوية كفرصة فريدة للمتطوعين والمنظمات التطوعية للاحتفال بجهودهم ومشاركاتهم وتعزيز أعمالهم وتعريف المجتمع بها ومدى استفادتهم من تلك الجهود، وتأكيداً على أهمية العمل التطوعي كقيمة إنسانية نبيلة، ودوره في تحقيق التنمية المجتمعية.

واستنفرت الجمعية كافة القطاعات الحكومية والخيرية والخاصة والرياضية، والشركاء الإستراتيجيين والفرق التطوعية التي كانت لها بصمة واضحة في المجال التطوعي بشكل عام وكذلك القطاعات المعنية بكبار السن، وقطاعات المجتمع والشباب بصفة خاصة للمشاركة في المسيرة التي ستنظمها الجمعية بهذه المناسبة تحت شعار (التطوع مسيرتنا .. والرؤية قضيتنا2030) يوم الخميس 14 ربيع الأول 1439هـ 7 ديسمبر 2017م القادم من الساعة 4 مساء وحتى الساعة 8 مساء، والتي ستنطلق من فندق نارسيس وحتى مبنى لوكلايزر (مقر الجمعية)، وسيشارك في المسيرة كبار السن ودور الرعاية للمسنين تحت مظلة وزارة العمل والتنمية الاجتماعية

الجدير بالذكر أن الجمعية تواكب اليوم العالمي للتطوع من مبدأ مواكبة الاحتفالات العالمية، وتعزيز ثقافة التطوع في أوساط المجتمع، وتوعية النشء بما يحققه التطوع والمتطوعين، ومن الأهداف الرئيسية أيضاً تسليط الضوء على رؤية الجمعية ومواكبتها للرؤية 2030 التي يتبناها الوطن حالياً حيث تشكل محوراً جوهرياً من برنامج التحول الوطني 2020، وذلك من خلال مساهمة الجهود التطوعية في التنمية الإنسانية ودعم أنشطة المنظمات الإنمائية، ليسهموا في التنمية وتحقيق الأهداف المنشودة للوطن.

إضافة إلى البرامج التوعوية بمرض ألزهايمر التي تطلقها الجمعية خلال هذه الاحتفالية بهدف خلق رأي عام واع قادر على تجاوز المصاعب التي يواجهها مريض ألزهايمر.