هذه أول صدمة يتلقاها أصحاب “آيفون X”

تلقى أصحاب هاتف “آيفون X” الجديد صدمة كبيرة موجعة، بعد يوم من طرحه في عدد كبير من متاجر شركة “أبل” الأمريكية حول العالم.

رغم اصطفاف الآلاف أمام متاجر “أبل”، إلا أن عدداً كبيراً منهم أُصيب بصدمة، بعد اقتناء هواتفهم الجديدة، بعدما اكتشفوا إصابتها بخلل وعطل “غير متوقع”.

وقال موقع “ذا فيرج” التكنولوجي المتخصّص: إن أصحاب هواتف “آيفون X” الجديدة، فشلوا في تفعيل أجهزتهم، التي اشتروها بنحو 1218 دولاراً أمريكياً.

ونشر عددٌ كبيرٌ من مستخدمي الهاتف الأحدث صوراً تظهر شاشات “آيفون X”، بعدما فشلوا في تفعيلها.

ويظهر في تلك الصور أن الهاتف الجديد يطلب من المستخدمين ربط الجهاز بـ “آيتيون” لتفعيلها والمحاولة لتشغيله في وقت لاحق.

كما تظهر أيضا طلب الجهاز من المستخدمين الجدد التواصل مع فريق الدعم الفني في شركة “أبل” لتفعيل عمل أجهزتهم الجديدة.

وعلّقت شركة “أيه تي آند تي” الأمريكية، أحد مشغّلي خدمات “آيفون” على تلك المشكلة، مؤكدة تعرُّض عددٍ من المستخدمين لتلك المشكلة، لكنها أشارت إلى أنه تمّ حل معظم المشكلات في وقتٍ لاحق.